El Financial Times expuso el fracaso del plan de Milei y advirtió que los "operadores cambiarios" están vaciando las reservas del BCRA

En medio de una negociación clave con Estados Unidos y apenas 72 horas después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Financial Times publicó una nota demoledora sobre la situación económica y política que atraviesa el gobierno de Javier Milei, al advertir que los "astutos operadores cambiarios argentinos están drenando las reservas de dólares" del Banco Central y que el clima social se deteriora rápidamente por los efectos del ajuste.

El Financial Times muy duro con la gestión libertaria

La nota, firmada por la periodista Clara Nugent y titulada "Wily Argentine foreign exchange traders drain Milei's dollar reserves" ("Los astutos operadores de divisas argentinos agotan las reservas de dólares de Milei"), describe un escenario en el que la combinación de recesión, inflación persistente y políticas cambiarias erráticas amenaza con desestabilizar aún más al gobierno libertario en la antesala de las elecciones de medio término. "El presidente Javier Milei enfrenta un enemigo formidable mientras intenta contener una corrida contra el peso antes de las cruciales elecciones de medio término: los altamente creativos operadores cambiarios argentinos", señala el texto.

Además, el medio británico puso el foco en cómo los controles, el arbitraje y la falta de confianza en la moneda nacional volvieron a poner en jaque la estrategia económica oficial. El artículo cita un informe del Banco Provincia que, según la sociedad de bolsa One618, muestra que los operadores individuales compraron 9.500 millones de dólares al Banco Central entre abril y agosto, para luego venderlos más caros en los mercados paralelos. Estas maniobras, equivalentes a la mitad de los dólares generados por la cosecha, impidieron que la autoridad monetaria restableciera sus reservas y debilitaron aún más la posición del peso.

De hecho, el diario toma en cuenta la palabra de Salvador Vitelli, del Romano Group, quien afirmó: "En Argentina, cualquiera que entienda los trucos del mercado puede generar ganancias que no existen en otras partes del mundo, a costa de drenar el Banco Central". La publicación británica advierte que la falta de resultados en la reconstrucción de reservas encendió luces rojas entre los inversores internacionales, generando una ola de venta de bonos y una nueva presión sobre el tipo de cambio. La situación se agravó después de la derrota del oficialismo en Buenos Aires, que "puso en duda el apoyo político a las reformas de libre mercado de Milei".

El Banco Central que Milei quería demoler

Esto, siempre de acuerdo con el sitio especializado, aceleró la caída del peso. Según el Financial Times, ni siquiera la "vaga promesa de apoyo financiero del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent" logró estabilizar los mercados. En apenas días, el peso subió un 10% para luego caer otro 7%, en un reflejo de la desconfianza estructural que persiste pese a los gestos diplomáticos de Washington.

Milei, por su parte, volvió a culpar a sus opositores: "Están dispuestos a prender fuego todo con tal de ganar poder", dijo a medios locales. Pero los analistas internacionales coincidieron en que no hacen falta motivaciones políticas para que los argentinos corran hacia el dólar. La memoria de crisis anteriores y la falta de certidumbre económica explican el fenómeno. La nota repasa el ingenio criollo frente al laberinto cambiario: desde el clásico "rulo", que permite ganar con la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, hasta facturas falsas para acceder a tipos de cambio preferenciales.

Javier Milei en el Movistar Arena.

En ese sentido, el abogado tributarista Diego Fraga recordó incluso que en la década pasada "había una moda de abrir bares falsos en Uruguay y llevar un montón de tarjetas de crédito para hacer pagos con el posnet". "Las distorsiones cambiarias dan lugar a muchos negocios, algunos legales y otros no tanto", explicó Los analistas citados por el Financial Times señalan que el retorno de restricciones -como la norma que prohíbe vender en el paralelo los dólares comprados al tipo oficial- solo agrava la situación. "Es una pendiente resbaladiza", advirtió Juan Manuel Pazos, economista jefe de One618. "Cualquier cosa que restrinjas crea un arbitraje en otro lado. Entonces tenés que generar más regulaciones para bloquearlo, pero al hacerlo aparece otro. Terminás con 46 millones de personas buscando cómo vaciar las reservas".

El dólar oficial se mantiene gracias a la venta de reservas

El diario británico estima que el Banco Central apenas cuenta con unos pocos miles de millones de dólares líquidos para sostener el peso hasta las elecciones. En ese contexto, la administración libertaria parece estar quemando las últimas reservas disponibles para evitar una devaluación antes de los comicios, mientras la recesión golpea el consumo, los salarios pierden frente a la inflación y crecen las tensiones sociales. La publicación cierra con una frase de Milei que, lejos de transmitir confianza, confirma la gravedad del momento: "Sabíamos que esto podía pasar. Ahora se trata de atravesar el infierno que significa este año electoral".