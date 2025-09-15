El Financial Times y el Wall Street Journal coincidieron en que Javier Milei atraviesa el momento más delicado de su gestión

El presidente Javier Milei enfrenta lo que el Financial Times (FT) definió como "la mayor crisis" de su gestión a menos de dos años de haber asumido. El diario británico expuso un combo letal de factores: escándalos de corrupción que salpican directamente a su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei; una dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires frente al peronismo; y una recuperación económica que se frenó en seco, encendiendo alarmas en votantes y mercados a poco más de un mes de las elecciones legislativas de medio término.

Hermanos Milei

La periodista Ciara Nugent recordó que Milei había tenido un primer año con "logros visibles", como la desaceleración inflacionaria y un plan de austeridad con "sólido respaldo popular". Pero, según FT, ese escenario quedó atrás: la derrota bonaerense por más de 13 puntos, sumada al escándalo de coimas en el que aparecen audios que comprometen a Karina Milei, marcaron una "distancia preocupante" con el electorado.

La debilidad política del oficialismo, minoría en ambas cámaras, se volvió evidente tras el rechazo en el Congreso a proyectos sensibles como la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario y la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), todos vetados por el Ejecutivo. El medio inglés resaltó que la aprobación presidencial cayó por primera vez por debajo del 40%, un dato que tensiona aún más la relación con gobernadores que, advierte FT, "presionarán al debilitado gobierno para que inyecte fondos a sus regiones a cambio de apoyar sus reformas".

La crisis también impactó en los mercados: "El peso cayó un 4 por ciento desde la votación, mientras que los precios de los bonos soberanos argentinos denominados en dólares cayeron alrededor de 6 centavos por dólar antes de recuperarse parcialmente", consignó Nugent, alertando sobre una depreciación de la moneda cercana al 8% en el último mes. El diario británico describió a Milei como un presidente "belicoso" que, tras la derrota, se mostró "inusualmente arrepentido", canceló un viaje a España y prometió "autocrítica", en un intento de encabezar una mesa política nacional.

Financial Times: Javier Milei atraviesa "la mayor crisis de su presidencia"

Sin embargo, FT advirtió que la "frustración" de los votantes por una recuperación económica que "no termina de llegar" puede agravar la crisis si el Gobierno no muestra capacidad de gestión y diálogo. De todas maneras, el escándalo de corrupción es, según medios internacionales, el núcleo del problema. El Wall Street Journal fue aún más contundente: tituló que Karina Milei, "El Jefe" según su hermano, se convirtió en "su problema".

La nota subrayó que el nombramiento de su hermana -a quien retrató con dureza como una ex vendedora de tortas en Instagram- pone en riesgo el futuro de las reformas económicas y la credibilidad del relato libertario de un outsider dispuesto a "arrasar con la clase política corrupta". "Karina Milei está envuelta en su propio escándalo de corrupción, centrado en acusaciones de sobornos a farmacéuticas que buscan contratos públicos. El gobierno niega la acusación, pero dañó la reputación de Milei como un político externo que buscaba limpiar el gobierno", sostuvo el WSJ, adjudicándole además a la funcionaria parte de la responsabilidad en la debacle electoral de Buenos Aires.

Karina y Javier Milei

Ambos diarios coinciden en que la figura de Karina, antes oculta como organizadora en las sombras, emergió como un factor decisivo en la suerte del oficialismo. Su desgaste amenaza con desarmar la narrativa anticorrupción con la que Milei irrumpió en la política y deja expuesta la fragilidad de un gobierno que, en palabras del FT, debe reaccionar rápido para no profundizar su derrumbe.

Las frases más contundentes del Financial Times

"Los gobernadores provinciales presionarán al debilitado gobierno para que inyecte fondos a sus regiones a cambio de apoyar sus reformas",

"Después de un primer año en gran medida exitoso, cuando la caída de la inflación impulsó un sólido apoyo popular a la austeridad de Milei, los últimos meses golpearon duramente al Gobierno. Un escándalo de corrupción atrapó a su hermana y secretaria de Presidencia, Karina"

"El peso cayó un 4 por ciento desde la votación, mientras que los precios de los bonos soberanos argentinos denominados en dólares cayeron alrededor de 6 centavos por dólar antes de recuperarse parcialmente"

"Los analistas afirman que los libertarios probablemente obtendrán mejores resultados en las elecciones intermedias que en la provincia de Buenos Aires, un bastión peronista donde obtuvieron el 34% de los votos. Obtener el 40% del voto nacional ayudaría a desactivar la crisis, coincidió la mayoría"

"La reciente volatilidad del mercado podría agravar los desafíos del presidente Milei"

"Los Milei calificaron las acusaciones (de corrupción que involucróa Karina Milei) de 'mentiras', pero no rindieron cuentas por sus acciones. Las encuestas muestran que la mayoría de los argentinos cree en las acusaciones"

Las frases más contundentes The Wall Street Journal