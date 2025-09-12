La UBA y el grito virtual contra el veto presidencial: "Adherimos a la medida de fuerza"

Con una acción tan simbólica como contundente, la Universidad de Buenos Aires (UBA) cerró este viernes sus plataformas digitales y sitios web oficiales en rechazo al veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Bajo la consigna "No al veto", la casa de estudios más emblemática del país expresó estar en las antípodas con la medida que pone en peligro la calidad y el futuro de la universidad pública argentina, bastión de la clase obrera.

"Con enorme tristeza, el rector, vicerrector, decanos de todas las facultades, director del Ciclo Básico Común y rectores de todos los colegios preuniversitarios de esta Universidad, adherimos a la medida de fuerza convocada por los gremios docentes y no docentes para el día 12 de septiembre del corriente año. Por eso, los edificios y espacios virtuales permanecerán cerrados durante ese día ", comunicaron las autoridades en un pronunciamiento oficial que no dejó lugar a dudas sobre la gravedad de la situación.

Desde las primeras horas del viernes 12 de septiembre, estudiantes, docentes y graduados se toparon con un mensaje claro al intentar acceder a las páginas web de la institución: una pantalla negra con la consigna "No al veto" redirigía automáticamente a https://noalveto.uba.ar/, dejando desactivados casi todos los sitios. Sólo las facultades de Derecho y Psicología mantuvieron sus portales activos, aunque también publicaron el comunicado oficial en solidaridad con la protesta.

El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario genera una profunda angustia en la comunidad académica. Según el comunicado difundido por la UBA, esta decisión representa "un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina"; es que la ley vetada contemplaba una recomposición salarial para el personal universitario y un aumento en los recursos destinados a las instituciones nacionales, en un contexto donde los presupuestos ya enfrentan severos recortes.

Desde el 10 de diciembre de 2023, el panorama presupuestario de las universidades nacionales se ha deteriorado significativamente: "Los gastos de funcionamiento se redujeron fuertemente frente a la inflación, las obras de mantenimiento a cargo de Nación se encuentran paralizadas desde hace un año y medio, y la pérdida de poder adquisitivo de las y los profesores y trabajadores universitarios supera el 40%", señalaron las autoridades en su pronunciamiento.

El comunicado también enfatizó que esta protesta trasciende cualquier color político: "No se trata de partidos ni de ideologías: se trata de cuidar lo que funciona, de defender una universidad de calidad que les permite a millones de argentinos soñar con un futuro mejor, basado en el esfuerzo, el trabajo y el conocimiento".

La lista de firmantes incluye al rector Ricardo Gelpi, al vicerrector Emiliano Yacobitti y a los decanos de todas las facultades, además de los directores del CBC y los rectores preuniversitarios. Todos coincidieron en solicitar al Congreso que revoque el veto presidencial. "Los diputados y senadores tendrán la responsabilidad de insistir con la ley. Y nosotros, como comunidad universitaria, la responsabilidad de acompañarlos", expresaron en esa oportunidad.