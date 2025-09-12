Petovello en la mira por despidos masivos en Capital Humano: 800 trabajadores podrían quedarse en la calle

El gobierno de Javier Milei avanza con su política de ajuste en el sector público, desatando una nueva crisis por despidos masivos en el Ministerio de Capital Humano que maneja Sandra Pettovello que estuvo en el ojo de la tormenta cuando descubrieron que no existió ningún control sobre supuestos "comedores truchos".

Según denunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), 800 empleados de planta permanente serán desvinculados este 15 de septiembre, una medida que califican como "inconstitucional" y que afecta a trabajadores con entre 15 y 30 años de experiencia en la gestión pública.

Sandra Pettovello

Desde ATE aseguran que la decisión forma parte de un plan para desguazar organismos estatales bajo el argumento del "déficit cero". "Este 15 de septiembre 800 trabajadorxs de Planta Permanente de Capital Humano (ex Desarrollo Social y SENAF) serán despedidxs luego de estar durante 6 meses en el registro de disponibilidad. En su mayoría acreditan entre 15 y 30 años de experiencia en la gestión pública", expresaron en un comunicado oficial.

Además, remarcaron que durante este período los empleados no fueron convocados a instancias de capacitación ni reubicación, lo que constituye una violación a la Ley Bases, impulsada por el propio Poder Ejecutivo. " Demuestra que el único objetivo era el despido encubierto ", señalaron.

Ministerio de Capital Humano

La secretaria general de ATE Desarrollo Social, Ingrid Manfred, dialogó con El Destape y profundizó sobre las implicancias de esta medida. En esta línea confirmó que ni siquiera está claro si los trabajadores serán notificados formalmente o si se procederá directamente con la liquidación de indemnizaciones: "En algunos organismos que hubo disponibilidad no los notificaron y directamente liquidaron la indemnización", afirmó.

Manfred también alertó sobre el impacto social que generarán estos despidos en familias de todo el país. "En ningún lugar fue de este volumen", destacó, subrayando que las áreas afectadas incluyen oficinas y servicios territoriales claves para la atención directa y agregó: "Esto fue de la mano del cierre de todas las oficinas y áreas de atención directa territoriales".

Ingrid Manfred, secretaria general de ATE Desarrollo Social

Mucho se dice de los números pero detrás de las frías cifras hay cientos de historias y en cuanto al perfil de los trabajadores afectados, la dirigente gremial enfatizó que todos ellos obtuvieron sus puestos mediante concursos públicos en gestiones anteriores: "Nosotros venimos planteando la inconstitucionalidad de esto ya que atenta directamente contra el 14bis que garantiza la estabilidad en el empleo público, más allá de los gobiernos", sostuvo Manfred. Sin embargo, denunció que "despiden planta permanente, pero ingresos están habiendo", apuntó.

Luis Caputo y Javier Milei

ATE ya presentó una medida cautelar ante la Justicia para suspender las resoluciones 126/2025 y 130/2025 que habilitan los despidos, además de exigir al Congreso el tratamiento urgente de un proyecto de ley que frene esta ola de desvinculaciones en el Estado.

Desde el gremio denuncian que detrás del discurso del ajuste financiero de Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo se esconde un recorte brutal a las políticas sociales: "La motosierra, bajo el discurso del 'déficit cero', esconde un brutal recorte de presupuesto dirigido fundamentalmente a las políticas sociales federales que llevaba adelante nuestro organismo, desarticulando áreas claves para la asistencia y el desarrollo de todo nuestro pueblo", concluyeron.