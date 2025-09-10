El FMI ratificó su apoyo al plan económico de Javier Milei: "Seguiremos desregulando"

En un gesto que dejó al descubierto la dependencia estructural de la Argentina frente al Fondo Monetario Internacional (FMI), la vocera del organismo, Julie Kozack, salió a respaldar públicamente el programa económico del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, apenas horas después de la derrota legislativa del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. El mensaje, publicado en la red social X, buscó llevar calma a los mercados en medio de un clima de incertidumbre política y financiera, aunque terminó revelando la vulnerabilidad de un plan que se sostiene más en el aval externo que en la legitimidad interna.

"El personal del FMI está estrechamente involucrado con las autoridades argentinas mientras implementan su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país", escribió Kozack. Y, para despejar cualquier duda, ratificó: "Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación".

El espaldarazo llega tras un lunes negro en los mercados, cuando el dólar oficial trepó hasta rozar los $1.460 y los bonos argentinos se desplomaron, reflejo del temor de los inversores a un desborde económico luego del revés electoral. Aunque el martes la divisa se estabilizó en $1.425 y las acciones rebotaron hasta 6,4% en Nueva York, la señal del Fondo dejó en claro que la suerte del Gobierno está atada a la disciplina del ajuste.

Lejos de moderar el discurso, Caputo redobló la apuesta y se aferró a la receta pactada con Washington. "Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario", afirmó el domingo tras conocerse los resultados adversos. Días antes, ya había insistido: "No nos moveremos ni un milímetro del programa económico". Milei, por su parte, replicó el mensaje del "Messi de las finanzas" y ratificó que la hoja de ruta seguirá siendo la misma: equilibrio fiscal, endurecimiento monetario y mantenimiento de las bandas cambiarias acordadas con el Fondo, además de la profundización del proceso de desregulación.

El mandatario libertario publicó contundente en su cuenta de X: "Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico: (1) equilibrio fiscal; (2) mercado monetario ajustado; y (3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando. VLLC!". Lo cierto es que el respaldo externo contrasta con la fragilidad política interna. La derrota en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas en el oficialismo y obligó a Milei a improvisar una "mesa política nacional" (con las mismas caras de siempre) y a convocar a los gobernadores para intentar contener el descontento.

Sin embargo, el gesto del FMI, lejos de fortalecer al Gobierno, refuerza la idea de que la política económica quedó hipotecada al mandato de un organismo que celebra el ajuste, mientras la sociedad empieza a expresarse en las urnas contra sus consecuencias. En ese escenario, la estrategia del Gobierno parece clara: aferrarse al ancla del Fondo aun cuando los mercados demuestran que ya no confían ciegamente en el rumbo oficial.