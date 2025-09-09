Macri lanzó dardos envenenados a Milei tras la derrota en PBA: "Soberbia, desagradecimiento y humillación

La reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires deja al PRO en una posición realmente incómoda. Lo que parecía una maravillosa alianza con La Libertad Avanza (LLA) hoy es vista por muchos dirigentes del partido amarillo como un error político que derivó en una pérdida significativa de bancas y territorios clave.

" Nosotros hemos sido estafados por la Libertad Avanza . Acompañamos en la primera etapa pensando que íbamos a construir algo en conjunto, pero los tipos se pasaron todo por ya sabés dónde... Hubo soberbia, desagradecimiento y humillación", expresó a Infobae un importante dirigente del PRO, cercano al expresidente Mauricio Macri.

Mauricio Macri

El golpe electoral no solo afectó la representación legislativa del PRO en la provincia, con la pérdida de cinco bancas entre diputados y senadores provinciales, sino también su identidad política: "Lo que pasó el domingo es un enorme fracaso de la conducción de la Libertad Avanza, que no le pudo llegar al votante histórico del PRO, que se quedó en la casa. Fue un error hacer nacional una elección local. Y fue un error meter al Presidente en el barro de una campaña municipal", señalaron fuentes del partido.

Macri, quien siguió de cerca la campaña desde el país, optó por mantenerse al margen y no involucrarse directamente en los comicios bonaerenses: "Mauricio no va a hablar porque no se siente parte de este proceso, pero tiene la paz mental de haber advertido lo que iba a pasar", indicó el dirigente consultado.

Con casi el 47% de los votos, Fuerza Patria le sacó más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza

El expresidente, según fuentes cercanas, habría manifestado su descontento con Javier Milei, actual presidente, por lo que considera un destrato hacia los dirigentes del PRO y una falta de atención a las advertencias sobre las políticas económicas: " Hace mucho tiempo que Macri no habla con Milei . Entiende que el Presidente 'se portó mal', por el destrato y por ignorar nuestras advertencias sobre el impacto de paralizar la obra pública", agregó otro referente amarillo.

La derrota también reabrió viejas heridas dentro del partido, especialmente las que surgieron durante el cierre de alianzas y listas. Algunos dirigentes apuntan directamente contra Cristian Ritondo, quien lideró las negociaciones con LLA en Buenos Aires: "No podés tomar decisiones políticas solamente por resultadismo; si no, dedicate al fútbol, donde lo único que importa es ganar. Tomaste una decisión política equivocada. Desde los valores que defendés, de cómo te respetaron como partido político, y que electoralmente fue espantosa en términos de resultados. Bueno, ahora vendrán tiempos de discusión interna", advirtieron desde el caduco partido macrista.

Diego Santilli y Cristian Ritondo

El descontento del PRO con La Libertad Avanza no solo se limita al resultado electoral sino también a la forma en que se llevó adelante la construcción política: "Cuando apoyamos en el balotaje no nos esperábamos esto, la calidad humana con la que iban a armar en las provincias. El triunfo en CABA maquilló el desastre del armado a nivel país. Y en Buenos Aires han puesto cualquier cosa, desconocidos, NN que pasaron por 10 partidos en cinco años", criticaron desde el PRO.

Además, señalaron que hubo una falta de conexión con los votantes históricos del partido amarillo. "Se pelearon con los jubilados, no pudieron convocar a nuestros votantes; es horroroso en materia de construcción lo que vemos a nivel nacional, con la resaca de la política provincial".

Javier Milei en el búnker libertario de La Plata

Otro factor que habría influido en el resultado electoral fue lo que algunos dirigentes calificaron como "trabajo a reglamento" por parte de la estructura del PRO. Según estas voces internas, la militancia y fiscalización se enfocaron únicamente en defender territorios propios, como Vicente López, mientras que en el resto de la provincia no hubo mayor movilización. " En el resto de la provincia, nadie movió un dedo ", aseguraron.

Pero ahora lo importante es lo que está por venir: de cara a las elecciones nacionales de octubre, el PRO de Mauricio Macri enfrenta una encrucijada política. "Quizá haya algún jugador que decida ser parte de Libertad Avanza, pero hoy es menos tentador que antes. Después del 26 de octubre vamos a barajar de nuevo y creo que hoy somos mayoría los que creemos en la necesidad de construir algo nuevo", sintetizó uno de los dirigentes más importantes a nivel partidario.