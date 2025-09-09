La vieja-nueva mesa política de Javier Milei: un déjà vu de mal gusto que promete seguir con la motosierra

Por más que el oficialismo se esfuerce en presentar la flamante Mesa Política Nacional como un giro estratégico para encarar las elecciones nacionales de octubre tras la vulgar derrota en la provincia de Buenos Aires, lo cierto es que el anuncio parece más una movida para calmar las tensiones internas que un verdadero cambio de rumbo. En palabras del propio presidente Javier Milei, "La Libertad Avanza o la Argentina retrocede". Pero, ¿avanza realmente, o solo da vueltas en círculos?

La primera reunión de esta mesa, celebrada tras la victoria de Fuerza Patria por 13 puntos, tuvo como protagonistas a los sospechosos habituales: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario; Santiago Caputo, asesor presidencial y figura clave en el círculo íntimo del poder; Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; Manuel Adorni, vocero presidencial; y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

En resumen, un elenco que bien podría ser rebautizado como "Los de Siempre". Porque, si algo quedó claro en esta reunión, es que la "nueva" mesa política no es más que un rejunte de los mismos nombres que ya orbitan alrededor del presidente desde el inicio de su gestión.

Según fuentes cercanas al Ejecutivo, el principal objetivo detrás de esta jugada es bajar la tensión entre Karina Milei y Santiago Caputo , cuya relación parece haberse resquebrajado; es que la primera defiende a rajatabla al clan Menem mientras que el segundo tiene la imperiosa necesidad de ganar poder a través de la facción "Las fuerzas del cielo" que está repletas de tuiteros de poca monta y criptobros tales como Daniel Parisini.

Hablando de Parisini, fue este fiel aliado de Caputo quien echó leña al fuego. En redes sociales, insistió: "Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron".

En paralelo, la Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial con un tono combativo que busca transmitir unidad y determinación frente a los desafíos políticos. "Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad", señala el texto.

El mensaje continúa con una declaración que buscó ser épica: "Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron". Sin embargo, lo que no menciona es cómo planea el oficialismo superar las tensiones internas y las derrotas electorales recientes... La gran incógnita.

El comunicado concluye con una frase casi publicitaria: "La libertad avanza o Argentina retrocede". Una consigna que Javier Milei ya había utilizado en su cuenta de X , pero que en este contexto parece más una expresión de deseo que una realidad política tangible.

Otro aspecto destacado del anuncio fue la intención del presidente de reanudar el diálogo federal con los gobernadores, tras las tensiones generadas por las decisiones estratégicas de Karina. Según Adorni, vocero presidencial, Guillermo Francos fue instruido para reunir nuevamente a los líderes provinciales y recomponer relaciones.

Sin embargo, el entusiasmo parece ser unilateral. Varios gobernadores han manifestado su disposición a participar en el encuentro, pero sin expectativas reales. La decisión de Karina Milei de no realizar alianzas en distintas provincias durante la campaña electoral marcó un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y los gobiernos locales del que no parece haber vuelta atrás y, mucho menos con una mesa que es más un déjà vu que una estrategia política seria.