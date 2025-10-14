El FMI recortó sus proyecciones para la Argentina y advirtió sobre el impacto del ajuste fiscal y la caída del consumo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a encender las alarmas sobre la economía argentina. En su última actualización del World Economic Outlook, el FMI recortó sus proyecciones de crecimiento y elevó sus estimaciones de inflación para el país, reflejando un panorama más complejo que el anticipado a comienzos de año. Según el nuevo informe, el Fondo espera que el Producto Bruto Interno argentino crezca un 4,5% en 2025 -un punto menos que el 5,5% proyectado en abril- y un 4% en 2026, medio punto por debajo del cálculo anterior. Al mismo tiempo, el organismo prevé una inflación anual del 41,3% para el próximo año, 5,4 puntos porcentuales más alta que la estimada en su reporte previo. En otras palabras, un menor crecimiento acompañado de una inflación más persistente.

Javier Milei y Kristalina Georgieva

El diagnóstico del FMI coincide con el que días atrás difundió el Banco Mundial, que también redujo sus proyecciones para la Argentina y advirtió sobre una expansión económica más débil: 4,6% en 2025 y 4% en 2026. Ambos organismos señalan que el menor dinamismo responde tanto a factores internos -como el impacto del ajuste fiscal y la caída del poder adquisitivo- como a un contexto global menos favorable, marcado por la desaceleración del comercio y las tensiones entre potencias.

"El ajuste fiscal impulsado por el Gobierno y la fragilidad del consumo privado, asociada al menor poder de compra de los ingresos, explican buena parte de la desaceleración esperada", detalla el informe. En ese sentido, el Fondo reconoció el esfuerzo del Ejecutivo por equilibrar las cuentas públicas, pero advirtió que la contracción de la demanda interna amenaza con frenar la recuperación y profundizar la desigualdad. De hecho, los datos oficiales confirman esa tendencia.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC muestra tres meses consecutivos de caída -de mayo a julio- y apenas dos registros positivos en lo que va del año, lo que evidencia un freno en la reactivación. Aunque el Gobierno insiste en que la economía "ya tocó piso", el propio FMI sugiere que la recuperación será más lenta y vulnerable de lo previsto. La comparación con las proyecciones oficiales del Presupuesto 2026 expone el contraste entre el optimismo político y la realidad económica.

Mientras el Gobierno anticipa un crecimiento del 5% y una inflación del 10% para ese año, el Fondo prevé una expansión más moderada del 4% y una suba de precios del 16,4%, dos puntos más que en su pronóstico anterior. Detrás de los números, el mensaje del FMI es claro: la política de ajuste puede ordenar las cuentas, pero al costo de enfriar la economía y postergar la mejora de los ingresos reales. En este contexto, el Fondo proyecta dos años de crecimiento consecutivo, aunque más tímido y desigual, mientras advierte que el país deberá lidiar con los efectos sociales de la recesión previa y la lenta recomposición del poder de compra.