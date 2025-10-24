Milei toma más deuda externa: la trampa del nuevo préstamo del BID que no irá al bolsillo de los jubilados

El gobierno de Javier Milei da un nuevo paso hacia el endeudamiento externo al aprobar un préstamo de 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según el decreto 764/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, estos fondos serán destinados al "Programa de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI)".

Con el supuesto objetivo de mejorar la calidad de vida de los jubilados, la operación genera más preguntas que respuestas, especialmente porque los dólares terminarán en las arcas del Banco Central (BCRA). El decreto lleva la firma del presidente Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y del ministro de Economía Luis Caputo y busca "contribuir a mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de la población afiliada al PAMI".

Javier Milei y el presidente del BID Ilan Golfajn

Pero esta narrativa contrasta con los recortes presupuestarios que sufre sistemáticamente el organismo y el atraso en los pagos a jubilados. La pregunta que surge es: ¿realmente se beneficiará a los jubilados o es una maniobra para engrosar las reservas del BCRA que al momento son casi inexistentes?

La mecánica de la operación es clara: el Tesoro recibirá los dólares del BID, pero deberá entregarlos al BCRA a cambio de pesos para ejecutar el programa. En otras palabras, las divisas no llegarán directamente a los jubilados, sino que quedarán en manos del Banco Central, que busca desesperadamente aumentar sus reservas en un contexto de crisis económica.

Jubilados también marchan

En paralelo, el gobierno también avanza en una operación de recompra de deuda soberana denominada "Deuda por Educación". Según explicó el ahora exsecretario de Finanzas Pablo Quirno, esta estrategia busca "reducir el costo de financiamiento del país" y "fortalecer la inversión en educación".

La operación consiste en recomprar bonos emitidos previamente por el Estado argentino y reemplazarlos por nueva deuda a tasas más bajas, con el apoyo de organismos multilaterales y el banco JP Morgan como entidad financiera encargada.

Pablo Quirno y Luis Caputo

Quirno aseguró que los ahorros generados serán destinados a consolidar la inversión educativa a largo plazo. Sin embargo, es cuestionable si realmente se logrará un alivio financiero o si se trata simplemente de una reestructuración superficial ante el descalabro de las políticas económicas del gobierno de las fuerzas del cielo.

Así las cosas, tanto el nuevo préstamo del BID como la operación "Deuda por Educación" reflejan un modelo económico basado en el endeudamiento constante. Mientras las reservas del BCRA se nutren temporalmente... palabras más, palabras menos, este nuevo endeudamiento es pan para hoy y hambre para mañana.