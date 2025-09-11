El Garrahan convocó a paro y movilizaciones para revertir el veto: más de 240 profesionales renunciaron por salarios pulverizados

La decisión de Javier Milei de vetar por completo la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan marcó un nuevo capítulo en el ajuste más duro sobre áreas sensibles del Estado. El decreto, publicado entre "gallos y medianoche", tal y como ironizó Mauro García, Jefe de Terapia Intensiva del Garrahan, cayó como un baldazo de agua fría en la comunidad hospitalaria, que hasta último momento creía que el presidente no se animaría a desfinanciar a la institución más emblemática de la salud infantil argentina. Pero el veto llegó, con argumentos que repiten la lógica de la motosierra: preservar el equilibrio fiscal a cualquier costo.

El impacto no es abstracto: en los últimos 18 meses, más de 240 profesionales renunciaron por salarios pulverizados y condiciones de trabajo precarias. La pérdida salarial acumulada ronda más del 100%, las áreas ambulatorias funcionaron sin calefacción durante toda ola polar y los médicos denuncian que niños con patologías graves quedan expuestos al frío y a la falta de insumos. "La situación es crítica, angustiante, la gente se sigue yendo. Todos los días nos enteramos de algún profesional que se va, y el motivo principal es lo salarial. Esto se hace insostenible, que no se recupera y es preocupante", advirtió García en diálogo con LN+.

Y agregó: Primero apareció el veto de las universidades y la verdad, como era muy tarde, pensamos que no nos iba a tocar. Pero sí, finalmente entre gallos y medianoche terminó apareciendo en el boletín oficial con sorpresa para todos porque la verdad que algunos pensábamos que no lo iba a vetar por todo lo que significa el hospital Garrahan. La idea es trabajar principalmente con los legisladores, primero en diputados porque tiene que volver a diputados y después con los senadores. Mañana hay un paro y vamos a hacer al mediodía una conferencia donde vamos a leer un pronunciamiento de parte de la conducción del hospital".

Según explicó el Jefe de Terapia Intensiva del Garrahan, expondrán la grave situación que atraviesa el nosocomio. "La situación del hospital sigue siendo crítica, sigue siendo angustiante. Las condiciones son de sobrecarga. Nosotros estamos preparados para atender a los pacientes. Obviamente que cuando falta alguien, en este caso porque se fue, nosotros redoblamos nuestros esfuerzos porque estamos acá por los pacientes. Pero la verdad que la situación se hace insostenible hace dieciocho meses, más de doscientas cuarenta renuncias. Y eso finalmente termina repercutiendo de alguna forma. La gente está alicaída", describió.

Javier Milei también rechazó la Emergencia en el Garrahan

Y remató: "Cuando salió el veto esta mañana, la situación era de un poco de angustia en los chats. Volveremos de nuevo a decirle y explicarle a la gente por qué el Garrahan tiene que seguir. La ley ahora vuelve a cámara de diputado. Probablemente haya una movilización ese día. Vamos a hacer contactos obviamente con con diputados porque necesitamos el voto de todos. Hablamos provincia por provincia, mandamos cartas y bueno, la idea es que apoyen el financiamiento del hospital que en este momento no existe. A pesar de que si uno lee el veto dice que hay dinero pero el dinero no se traduce en lo que estamos pidiendo".

La respuesta gremial no tardó. Los trabajadores nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron un paro de 24 horas para este viernes, acompañado de una conferencia de prensa y una asamblea abierta. "Al presidente lo van a vetar en las calles", lanzaron en un comunicado, donde además anticiparon una gran movilización el 17 de septiembre, cuando el veto vuelva a discutirse en Diputados. "El pueblo ya votó y fue a favor del Garrahan y la universidad pública", remarcaron, vinculando el rechazo al ajuste en salud con el repudio al recorte en educación superior.

El Garrahan se mantiene de pie y en lucha ante las amenazas del gobierno libertario

Los fundamentos del Gobierno exponen la crudeza de la lógica libertaria: el costo de la ley -estimado en $115.000 millones- es equiparado con "un tercio del calendario de vacunas" o "tres veces el presupuesto para VIH y tuberculosis", una comparación que, más que justificar, desnuda la disyuntiva impuesta: niños enfermos contra equilibrio fiscal. El decreto califica el proyecto como "una medida irresponsable" y acusa al Congreso de buscar "un aumento desmedido del gasto público bajo la apariencia de defender una causa noble".

Para los profesionales del hospital, la explicación oficial es un insulto. "No se puede ajustar con niños enfermos. No se puede recortar con pacientes oncológicos pediátricos. No se puede gobernar con odio y desinterés por el otro", había reclamado semanas atrás Norma Lezana, secretaria general de APyT. Su denuncia se suma a la de médicos de diversas áreas que hablan de un vaciamiento deliberado y de un desprecio sistemático al diálogo: el Ejecutivo no se presentó a tres audiencias convocadas por la Secretaría de Trabajo. De esta manera, el Garrahan, símbolo de la salud pública y orgullo de la Argentina, atraviesa uno de sus peores momentos.

Hospital Garrahan

Lo que está en juego no es solo la dignidad laboral de sus trabajadores, sino la continuidad de un modelo sanitario que garantizó durante décadas la atención gratuita y de excelencia a los niños más vulnerables. Milei, en nombre del equilibrio fiscal, eligió ponerlo en riesgo. La lucha recién comienza: paros, marchas y un Cabildo Abierto de más de 30 organizaciones anticipan un septiembre caliente en defensa de la salud pública. Como había sintetizado el oncólogo Pedro Zubizarreta en julio de este año frente a la puerta del hospital: "No nos queremos rendir. Estamos defendiendo algo mucho más grande que un salario. Estamos defendiendo vidas".