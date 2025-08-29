El Gobierno busca tapar el escándalo de coimas con la violencia política, tras otra fallida caravana en Corrientes

La bronca contra el Gobierno nacional tras la revelación del escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que salpicó a Karina Milei y Martín Menem es un hecho. A las imágenes de los escraches en las caravanas y el acto de Junín, se le suman las encuestas que confirman el duro golpe para la imagen de la gestión libertaria, de cara a las elecciones legislativas nacionales y de provincia de Buenos Aires. Mientras que quieren instalar la violencia contra el presidente Javier Milei, también la ejecutan contra la prensa, como el móvil de A24 que atacaron, de la misma manera que hacen con los jubilados todos los miércoles.

El reciente artículo de Infobae en el que voces oficiales de la Casa Rosada confiesan que las imágenes de los escraches de Lomas y el de ayer en Corrientes los benefician, es otra demostración de la intención libertaria. Los audios de ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo han hecho mella y, sin el Gobierno haber dado una respuesta sólida, la intencionalidad clara es tapar este escándalo con otro y usar la victimización como bandera para mejorar su performance.

Martín Menem y Karina Milei sólo pudieron caminar unos minutos por el repudio de la gente en la caravana que hicieron en Corrientes.

Aunque el repudio entre el ciudadano de a pie crece. En Corrientes quedó claro que las salidas a la calle no serán posibles sin algún tipo de prevención real, a nivel acto oficial. Allí solamente pudieron caminar unos pocos minutos antes de que todo se desmadre y la secretaria general de la Presidencia y el presidente de la Cámara de Diputados tuvieran que ser subidos a la fuerza a los vehículos de la caravana para su evacuación, mientras afuera militantes libertarios se peleaban a las piñas con los manifestantes

En ese marco fue que hubo una agresión muy dura contra un camarógrafo de A24 y una cronista, que tuvo que defender en vivo su trabajo y a su compañero, quien había sido tomado del cuello y por la espalda y rodeado de matones libertarios al mando de Iñaki "La Pepona" Gutiérrez. El apodo no le gusta al community manager de Milei, y cuando las cosas no le gustan se pone de esta manera.

Es que el joven también atacó verbalmente a la periodista Carla Ricciotti de LN+ y cuestionó su rol y sus preguntas. "¿Se piensan que por ser periodistas pueden empujar a la gente?", lanzó al aire. El argumento que justificaba la violencia era que supuestamente el camarógrafo de A24 había agredido a la comitiva. "Le pegaron una patada al auto. ¿Vos viste los videos? Cuando lo veas te vas a dar cuenta que tenemos razón nosotros. El caballero pateó un auto oficial. Están muy equivocados si creen que por hacer periodismo pueden patear autos oficiales. Muy equivocados", protestó.

"Tenés que hablar cuando sabés. No podés patear un auto oficial", continuó Gutiérrez. Intimidada por la actitud que este mostraba, la cronista le pidió que se calme. "Estoy sumamente tranquilo", mientras su patota seguía con el amedrentamiento a los manifestantes presentes, apoyados por la presencia de policías de civil que buscaban llevar el orden y evitar el desmadre.

Milei y José Luis Espert también debieron irse corriendo de Lomas de Zamora.

La existencia de organizaciones y escraches organizados puede ser una línea oficial, pero no es la realidad de una provincia que conduce el radicalismo. "Acá no hay nada armado. ¿Por qué vienen a caminar acá teniendo un montón de barrios humildes que jamás caminaron? Caminan en el asfalto porque no les dan las pelotas para caminar en un barrio", rechazó una mujer en Corrientes. Las manifestaciones confirman la tendencia que muestran las encuestas: la imagen del Gobierno se cae.