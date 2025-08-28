Milei fingió demencia sobre las denuncias de coimas en discapacidad y se lavó las manos: "Una nueva mentira"

El presidente Javier Milei volvió a demostrar su habilidad para cambiar el eje de discusión en medio de un escándalo que sacude a su gobierno. Durante un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Hotel Alvear, el mandatario intentó minimizar las graves acusaciones de corrupción que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En lugar de abordar directamente las denuncias sobre presuntos pagos de coimas, Milei optó por su estrategia habitual: atacar al kirchnerismo y hablar de "operaciones difamadoras" orquestadas por "la casta": " Todo lo que dice (Spagnuolo) es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió ", afirmó el presidente de las fuerzas del cielo en referencia a los audios filtrados que involucran al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo. Sin embargo, más allá de esta breve mención, el presidente dedicó la mayor parte de su discurso a desviar la atención hacia otros temas, como los incidentes ocurridos durante una caravana proselitista en Lomas de Zamora y las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

El momento en el que la camioneta del presidente recibía el impacto de un cascotazo

Milei no perdió la oportunidad de recurrir a su narrativa habitual, en la que "la casta" se convierte en el enemigo absoluto: "Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al Círculo Rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarnos", señaló ante los empresarios del CICyP. Según el mandatario, las denuncias sobre corrupción en su gobierno no son más que "una nueva embestida" para frenar el proceso de cambio que él asegura estar liderando.

En este sentido, Milei vinculó las acusaciones contra su hermana Karina, quien también está implicada en el caso de las coimas, con una supuesta campaña de desprestigio por parte del kirchnerismo: "No es más que otro ítem de la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores, una nueva mentira", afirmó, sin aportar pruebas concretas que respalden sus palabras.

Lo que resulta más preocupante es el silencio del presidente sobre el impacto que estas denuncias tienen en las personas con discapacidad, quienes dependen de la transparencia y eficacia de organismos como ANDIS para acceder a derechos fundamentales. En lugar de ofrecer explicaciones claras sobre las acusaciones o anunciar medidas para garantizar que los recursos destinados a este sector vulnerable no sean objeto de corrupción, Milei prefirió centrarse en su discurso político y electoral.

"Esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia", dijo Milei, relegando nuevamente la importancia del tema principal: las posibles irregularidades en un área clave para miles de argentinos.

Diego Spagnuolo, Karina y Javier Milei

El discurso del presidente estuvo plagado de referencias a las próximas elecciones legislativas, lo que dejó en evidencia su intención de utilizar este escándalo como herramienta para movilizar a su base electoral: " Este 7 de septiembre los bonaerenses le van a poner fin al régimen de mentiras, violencia, corrupción y extorsión del kirchnerismo . Es ahora más que nunca que tenemos que decir 'kirchnerismo nunca más'", planteó Milei usando la icónica frase que define a los movimientos de Derechos Humanos que luchan para esclarecer los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Incluso sus críticas al Congreso Nacional, al que calificó como "secuestrado por lo peor de la política argentina", estuvieron cargadas de tintes electorales: "Tenemos un Congreso secuestrado por lo peor de la política argentina, es decir, el kirchnerismo (...). Un Congreso que, temeroso de que terminemos con el negocio de ellos y de sus amigos quieren llevarse puesto al Gobierno Nacional elegido por el 56% de los argentinos"-

En ningún momento del discurso Javier Milei mostró señales de autocrítica o disposición para investigar seriamente las denuncias contra su gobierno. Por el contrario, todo parece indicar que su estrategia es negar categóricamente las acusaciones y trasladar la responsabilidad a sus adversarios políticos. "Ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes", aseguró, mientras continuaba con sus ataques al kirchnerismo y otros sectores opositores.