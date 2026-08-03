El Gobierno buscó amedrentar a los docentes que pararon y CTERA advirtió que la Argentina quedará sin maestros

Luego del comunicado amedrentador que emitió el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello contra el paro nacional que impulsó este lunes la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), desde la central sindical rechazaron las políticas intimidatorias del oficialismo y alertaron sobre la crisis educativa actual, que derivará en que la Argentina se quede sin maestros.

En ese sentido, la titular de CTERA, Sonia Alesso, habló en el acto central que se realizó en la Plaza de Mayo y reveló la "grave crisis presupuestaria" que atraviesa el sector y que, además, cuenta con una "falta de diálogo" rotunda por parte del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Además del presidente de Javier Milei y la ministra Pettovello, el secretario de Educación Carlos Torrendel, también se llevó gran parte de los reclamos.

Sonia Alesso tomó la palabra en el acto en Plaza de Mayo por el paro nacional docente que impulsó CTERA.

La crítica de la referente sindical estuvo a tono con muchas de las estadísticas actuales que advierten sobre un crecimiento de la mora y el endeudamiento de las familias, algo que padece el sector docente a partir de los "salarios de hambre" que se encuentran "congelados" y que impiden que se llegue "a fin de mes". Sobre este análisis fue que exigió, al igual que el resto de los sindicatos presentes, la apertura de la Paritaria Nacional Docente "de forma urgente" para actualizar el piso salarial federal que actualmente se encuentra por debajo de la inflación.

Otro de los ejes del discurso fue el reclamo de la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que fue eliminado por Milei en una alegación al tan mentado equilibrio fiscal, una excusa que, además, llevó al Gobierno a no construir "ni una sola escuela" en los más de dos años de gestión.

El Consejo Federal de Educación, presidido por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, reunió hoy a su Comité Ejecutivo ampliado con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley N.º 27.802, que consagra la educación como servicio... pic.twitter.com/aGWdd6WHj5 — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) August 2, 2026

Alesso aseguró que la crisis educativa actual es " peor que la de los años '90 ", en referencia al deterioro en el sector durante los gobiernos de Carlos Menem, donde el Estado "también se había desresponsabilizado" del financiamiento escolar, mientras que cuestionó la intención de declarar al sector docente como "servicio esencial" en la reforma laboral, algo que señaló que se hizo con el fin, de "bloquear los paros.

El sábado a la tarde, el Consejo Federal de Educación que preside el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación comunicó que inspectores propios saldrían a garantizar que se cumpla el 75% de la actividad docente que establece la reforma laboral y amenazó con medidas punitivas tanto para la federación sindical como para los trabajadores de la educación.