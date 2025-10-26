Recalde habló tras la derrota: "La única lucha que se pierde es la que se abandona"

Mariano Recalde expresó palabras de agradecimiento para quienes votaron a Fuerza Patria para "ponerle un freno a Milei en el Congreso" mientras desde San José 1111, Cristina Fernández de Kirchner salía al balcón para encontrarse con la militancia después de una aplastante derrota por parte de La Libertad Avanza.

Desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, Recalde salió a reconocer la derrota aunque no dijo ni media palabra de Milei y compañía. Cabe recordar que obtuvo el 30,61% de los votos ante una fortalecida Patricia Bullrich que cosechó el 50,32% de los votos totales.

Recalde perdió ante Bullrich

En la misma línea reflexionó: "Para eso nuestros votantes confiaron en Fuerza Patria y acá venimos a expresar públicamente que vamos a ratificar ese compromiso, vamos a seguir peleando en el Congreso, vamos a seguir peleando en las calles y cada vez que nos toque en las urnas".

Lejos de caer en la victimización, Recalde usó la mística peronista para reivindicarse: " Con la misma convicción de siempre que es defender al pueblo argentino de los ataques de un modelo de exclusión que viene de la Argentina y de afuera de la Argentina", dijo en clara referencia al préstamo de Estados Unidos que sostendrá la gobernabilidad de La Libertad Avanza.

Para terminar su corto pero contundente discurso, dijo: "Nuestras convicciones están intactas y repetimos que la única lucha que se pierde es la que se abandona", expresó y siguió: "A seguir militando y a seguir creciendo. Acá nadie afloja, acá nadie abandona, seguimos militando todos los días por la patria libre, justa y soberana con la que soñamos".