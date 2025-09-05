El "Gordo Dan" cruzó todos los límites: violento ataque a Luis Juez y un choque con Francos que expone tensiones en el oficialismo

El episodio comenzó tras la votación en el Senado que revirtió el veto presidencial y reimplantó la ley de emergencia en discapacidad, con 63 votos a favor y apenas siete en contra. Uno de los apoyos destacados fue el del senador cordobés Luis Juez, del PRO y aliado del oficialismo, cuya hija padece parálisis cerebral. Esa decisión desató la furia del "Gordo Dan", operador digital de La Libertad Avanza y conductor de La Misa en el canal oficialista Carajo, quien publicó un mensaje cargado de violencia personal. "Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija, no se hizo cargo hasta que la justicia lo obligó y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos de Milei", escribió en redes sociales, gambándose el repudio de la gran mayoría.

El violento tuit del Gordo Dan

Tras la oleada de críticas, Parisini borró el mensaje, pero lejos de retractarse lo corrigió con otro ataque: "Ahí va con más respeto: Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la QUIEBRA del estado argentino con el consiguiente EMPOBRECIMIENTO de generaciones de argentinos. Y además le acabó adentro a una persona que no era su esposa".

El exabrupto fue tan grave que incluso el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a marcarle la cancha. En declaraciones a TN, el jefe de ministros calificó el comentario de "inaceptable" y "absolutamente fuera de lugar". "Creo que no puede aceptarse de ninguna manera la grosería ni la forma en la que se expresa ni el fondo de la cuestión. Juez ya había anticipado en su votación anterior cuál era su posición, de modo que a mí no me sorprende para nada", dijo.

Al mismo tiempo, reveló que se comunicó personalmente con Juez para pedirle disculpas. "No se puede aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor. Que haya borrado el tuit es lo que corresponde, se habrá dado cuenta de que había cometido una barbaridad. No se puede cuestionar a las personas que expresan una posición libremente. Juez, además, tiene una relación de amistad con el Presidente y nos ha apoyado en muchos temas", agregó.

El Gordo Dan borró el primer tuit y añadió este

Y continuó: "Fue un exabrupto de esta persona". Sin embargo, lejos de bajar el tono, Parisini arremetió contra el propio jefe de Gabinete. Desde su cuenta personal de X, respondió con ironía y desprecio: "Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido DE FRENTE, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández", disparó

Gordo Dan vs Guillermo Francos

Y añadió, en tono desafiante: "Acá uno se enoja con los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura y condenando nuevamente a la pobreza a millones de argentinos porque ENCIMA TIENEN EL TUPÉ de hacerlo utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad, sabiendo perfectamente lo que están haciendo. En consecuencia, no se dejen psicopatear por los psicópatas NUNCA. Ni un paso atrás, Guille". El choque expuso una fractura incómoda dentro del oficialismo. Mientras Milei intenta mostrar disciplina y blindaje político en el Congreso, figuras que orbitan en su espacio, como el "Gordo Dan", dinamitan cualquier gesto de unidad con ataques personales y un estilo que incluso desde la propia Casa Rosada admiten como intolerable.