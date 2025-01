El INDEC y la inflación del 2,7 en diciembre: una familia tipo necesitó más de un millón de pesos para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó un 2,7 por ciento de la inflación en diciembre de 2024, lo que significó que una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos menores, durante el último mes del año necesitó más de 1.024.435 pesos para no caer bajo la línea de la pobreza. Mientras los precios de la Argentina son más caros que gran parte de Europa y Estados Unidos (EE.UU), y que el presidente Javier Milei asegura que los sueldos promedios están en más de mil dólares, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) fue de 279.718 pesos.

Para no ser indigentes, los ingresos de un hogar de cuatro integrantes debieron ser mayores a $ 449.314. Es que tanto la Canasta Básica Total (CBT) y la Alimentaria (CBA) mostraron una suba de 2,3 por ciento en diciembre . Los números no se alejaron mucho respecto a meses anteriores, ya que en noviembre de 2024 se precisaron 1.001.466 de pesos para no ser pobre, y en octubre 986.586 y 434.620 para no pasar la brecha de la indigencia.

El índice de precios al consumidor de diciembre de 2024 registró un alza mensual del 2,7 según el INDEC.

En ese sentido, la CBA y la CBT crecieron un 86,7 y 106,6 por ciento, respectivamente. Cabe recordar que la diferencia entre ambas es por incluir otros gastos del hogar, como los gastos en salud, educación e indumentaria, entre otros elementos. En términos individuales de edad adulta, la CBT fue de 331.532 pesos y la de CBA de $ 145.409 .

Entre los productos que más dinamizaron la inflación de diciembre se encontraron los de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que crecieron un 5,3 por ciento. Detrás quedaron la comunicación, que fue del 5,00; los restaurantes y hoteles, con un 4,6; y la recreación y la cultura, casi en la línea con un 2,8.

La Inflación en CABA y la creatividad correspondiente

Debajo del índice se mantuvieron otros gastos como bebidas alcohólicas y tabaco con un 2,5 por ciento; transporte, educación y alimentos y bebidas no alcohólicas, que registraron las tres un 2,2; bienes y servicios varios y salud alcanzaron un 2,1; prendas de vestir y calzado 1,6 y equipamiento y mantenimiento del hogar estuvo en un 0,9.

Por otro lado, algunos días atrás la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lanzó su propia inflación para el distrito. Allí, el Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) alcanzó el 3,3 por ciento, no tan lejos del 3,2 que hubo en noviembre y octubre. Si bien esta diferencia de 0,4 puede parecer relativa, en términos interanuales la diferencia fue aún mayor.

La canasta básica alimentaria de diciembre 2024 para una familia tipo de cuatro integrantes fue de 449.134 pesos y la total de 1.024.435.

Es que la estadística porteña registró un incremento del 136,7, unos 18 puntos por arriba de del 118 que marcó la estadística del INDEC. Esta diferencia resuena con más fuerza en el marco de las negociaciones que tienen entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO a la hora de cerrar acuerdos para las elecciones de medio término que se realizan este año.