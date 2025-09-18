El PRO al borde de la implosión: peleas, gritos, cartas cruzadas y acusaciones de "traición" que desnudan la fractura amarilla

Mauricio Macri apostó a atar la suerte del PRO a la de Javier Milei y la Libertad Avanza. La decisión terminó arrastrando al partido a un escenario de caos y fractura interna que quedó brutalmente expuesto en la última sesión de la Cámara de Diputados. Allí, la oposición rechazó de manera categórica los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, y el bloque amarillo se desangró en público.

Los gritos de Cristian Ritondo, Fernando Iglesias y Alejandro Finocchiaro contra Silvia Lospennato fueron la postal del derrumbe. La diputada, una de las pocas voces críticas de la alianza con Milei, votó contra los intereses libertarios y volvió a exhibir que el PRO ya no es un bloque disciplinado sino un campo minado de disputas. "No te voy a permitir que me digas kirchnerista porque no voto como vos querés", le espetó a Finocchiaro a Iglesias, después de que este ironizara en el recinto con que algunos colegas deberían cruzarse a las "gradas de enfrente donde habita la alegre banda populista que quiere tumbar a este gobierno".

La carta de Fernando Iglesias a Ritondo

La escena escaló en segundos. Ritondo, jefe del bloque, se dio vuelta en su banca para increpar a Lospennato: "¿Qué bardeás, después de todo el quilombo que hiciste?". Iglesias, lejos de calmar las aguas, envió una carta al propio Ritondo denunciando una supuesta amenaza de su compañera de bancada. "Sos un provocador y ojalá la gente te lo haga notar en la calle", habría dicho Lospennato, según Iglesias, quien pidió sanciones internas porque -afirmó- se trató de "una intimidación y una amenaza".

La carta, que no tardó en circular rápidamente en las redes sociales, lleva la firma de Fernando y dice: "´Sos un provocador y ojalá la gente te lo haga notar en la calle´. Éstas fueron palabras de nuestra compañera de Bloque, Silvia Lospennato, que considero una intimidación y una amenaza. La misma diputada que ha sostenido siempre que violencia verbal conduce a la violencia física. Se lo comunico para que tome usted las medidas que considere pertinentes".

El episodio fue mucho más que un exabrupto. Expuso que, de los 35 diputados del PRO, al menos una decena ya no responde a la línea que Ritondo intenta imponer de acompañamiento irrestricto a Milei. En la votación del financiamiento universitario, seis legisladores se rebelaron y votaron contra el veto, mientras que otros optaron por abstenerse o ausentarse. "Está todo roto y después de octubre el bloque seguro se va a dividir", le reconoció un diputado del PRO a Infobae.

Amplia mayoría rechazó el veto a presupuestos para universidades

La bronca contra Lospennato se multiplicó en privado. "Lo de Silvia genera bronca porque cambió el voto. Dijo que iba a hacer una cosa y terminó haciendo otra. No se trata de un caso aislado, sino de una conducta reiterada. Votar distinto a lo que resuelve el bloque en temas centrales para el PRO, como el equilibrio fiscal, es darle aire al kirchnerismo", disparó una legisladora cercana a Ritondo. Otra fue más allá: "El año pasado sostuvo el veto al mismo proyecto de financiamiento universitario que ahora vota en contra. ¿Qué cambió en un año? Nadie lo sabe, ni siquiera ella lo explicó".

Pero el trasfondo excede a una votación. El bloque ya venía resquebrajado desde las reuniones previas, donde Ritondo exigió acompañar a Milei sin margen para abstenciones. "No nos dio la posibilidad de ausentarnos y yo no quería votar a favor de dos temas que se podrían haber resuelto si no fuera por la mala praxis de los libertarios", admitió otra diputada que rompió la disciplina partidaria. La disputa es ideológica y también personal. "Vidal, Lospennato, Nacho Torres, todo ese grupito, quieren un PRO 'progre' y del otro lado nosotros queremos un PRO de centro derecha", sostienen desde el riñón de Ritondo.

Así festejaron los Senadores el rechazo al veto

Y agregan: "El PRO lo fundamos tipos de derecha, los otros que se vayan a construir con Larreta". Así, lo que debía ser un bloque ordenado terminó convertido en un campo de batalla donde se cruzan reproches, ironías y hasta cartas de denuncia. El PRO, que alguna vez supo disputarle el poder al peronismo, hoy exhibe su peor versión: un partido fracturado, sin conducción clara y arrastrado por la crisis de un gobierno libertario al que eligió atarse sin red.