Soledad política e incapacidad para negociar con gobernadores: el Senado se prepara para asestarle otro golpe a Milei

El Senado sesionará este jueves desde las 11 con un objetivo que promete profundizar la crisis de gobernabilidad de Javier Milei: rechazar el veto presidencial a la ley que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Todo indica que el oficialismo sufrirá otra derrota, apenas horas después de que la oposición en Diputados insistiera con la emergencia pediátrica y el blindaje presupuestario de las universidades públicas, dos reveses que dejaron tambaleando a la Casa Rosada y volvieron a encender la interna dentro del oficialismo.

Amplia mayoría rechazó el veto a presupuestos para universidades

La iniciativa de los ATN había sido impulsada en julio por los propios gobernadores y consiguió entonces una mayoría abrumadora en el Senado: 56 votos afirmativos contra uno solo en contra, el del cambiante cordobés Luis Juez. En aquel momento, los libertarios directamente eligieron ausentarse, al igual que senadores cercanos a aliados provinciales de Milei, en una muestra de debilidad política que hoy se repite. El Gobierno intentó en la última semana recomponer puentes con algunos mandatarios provinciales, pero el panorama es adverso. La Casa Rosada carece de operadores con peso político real en la Cámara alta.

Se trata de un déficit que se agrava frente a un bloque opositor dispuesto a unirse bajo la consigna de frenar el ajuste libertario. Balcarce 50 apenas puede apelar a maniobras desesperadas, como el reparto discrecional de partidas disfrazadas de ATN, que de hecho se concretaron la semana pasada para intentar torcer voluntades. Con un Senado hostil, Milei deposita sus esperanzas en Diputados, donde el escenario es menos áspero aunque no exento de complicaciones. Allí logró sostener el veto al paquete jubilatorio, una victoria conseguida con mucho trabajo que apenas disimula la sangría legislativa de los últimos meses.

Javier MIlei y algunos de los gobernadores

Los gobernadores, en ese terreno, tienen más margen para negociar, esconder apoyos o jugar con las ausencias. La sesión de este jueves no solo expondrá la fragilidad política del Gobierno, sino también su incapacidad para articular una estrategia parlamentaria. El veto presidencial deberá ser rechazado por dos tercios en dos votaciones sucesivas: primero para habilitar el tratamiento sobre tablas y luego para la resolución definitiva.

Si se repite el escenario de julio, el oficialismo quedará otra vez en soledad. En paralelo, el Senado tratará otros proyectos con amplio consenso: la llamada "ley Nicolás", para evitar casos de mala praxis tras la muerte del joven Nicolás Deanna por una meningitis no diagnosticada; la incorporación de la atrofia muscular espinal al régimen de detección neonatal; el fortalecimiento del sistema de Alerta Sofía y un aumento de las penas por accidentes viales.

La Cámara alta se encamina a rechazar la decisión presidencial sobre los Aportes del Tesoro Nacional

La contrastante escena habla por sí sola: mientras las bancadas opositoras impulsan iniciativas sanitarias y de protección ciudadana con amplio respaldo social, Milei vuelve a quedar aislado en su intento por sostener el veto a una norma que refuerza la coparticipación y limita su discrecionalidad en el manejo de fondos. Lo que está en juego este jueves en el Senado no es solo la suerte de un artículo presupuestario, sino la evidencia de un Gobierno sin estrategia, con pésimos armados políticos, sin aliados firmes y con un creciente desgaste en el Congreso, donde la resistencia al proyecto libertario se multiplica sesión tras sesión.