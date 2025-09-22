El respaldo de Washington y la dependencia externa del plan Milei: "Argentina volverá a ser grande"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, eligió la red X para enviar un mensaje que retumbó en la Casa Rosada y que, lejos de ser inocuo, dejó en evidencia la creciente dependencia del gobierno de Javier Milei respecto del visto bueno de Washington. "Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de los Estados Unidos está listo para hacer lo necesario, dentro de su mandato, para apoyarla", aseguró, en una frase que sonó más a advertencia sobre la fragilidad nacional que a un gesto de fraternidad. "Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa", agregó.

Bessent no escatimó en promesas: habló de "todas las opciones de estabilización sobre la mesa", desde líneas de swap hasta compras de deuda soberana en dólares. Incluso, dejó abierta la posibilidad de intervenciones directas en el mercado cambiario a través del Fondo de Estabilización del Tesoro. Y como si se tratara de un spot de campaña de la "libertad avanza", cerró con un slogan cargado de paternalismo: "Argentina volverá a ser grande". "Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Javier Milei a la disciplina fiscal y las reformas que promueven el crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina", añadió.

El ministro de Economía, Luis Caputo, no tardó en salir a aplaudir el gesto del secretario del Tesoro estadounidense: "Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!". El Presidente Javier Milei, por su parte, fue todavía más lejos: "Enorme agradecimiento a Scott Bessent y al Presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".

La exaltación oficial contrasta con la realidad: un país en recesión, con más de la mitad de la población en la pobreza y con un programa económico que no logra sostenerse sin promesas de rescates externos. El guiño de Bessent, que incluyó elogios a la "disciplina fiscal" de Milei, es en los hechos una reafirmación de que Washington está dispuesto a sostener al libertario mientras aplique el ajuste, aunque eso signifique desoír el costo social. "Mis comentarios de abril dejan claro nuestro compromiso con el pueblo argentino y con el presidente Milei", remató el secretario del Tesoro junto a la agenda que llevará adelante este martes.