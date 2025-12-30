El sangriento protocolo antipiquetes de Bullrich sigue vigente tras un fallo judicial favorable al Gobierno

La Justicia decidió dar lugar a la apelación presentada por el Gobierno contra la nulidad del controvertido protocolo antipiquetes, una medida que habilita al Estado a intervenir con mano dura en manifestaciones y cortes de ruta, que fue implementado y confeccionado por Patricia Bullrich cuando ocupó el Ministerio de Seguridad libertario.

La decisión, que suspende los efectos de la sentencia que lo declaraba nulo, ha sido celebrada por el Ministerio de Seguridad, mientras que su vigencia preocupa a referentes de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales de jubilados, que son los más agredidos por los palos de las Fuerzas Armadas.

Patricia Bullrich quedó expuesta en su falta de coherencia respecto a 2012

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, no tardó en expresar su satisfacción ante el fallo. "La Justicia nos dio la razón", afirmó en sus redes sociales. "El protocolo sigue vigente. La Justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo", añadió. Monteoliva enfatizó que "el Protocolo sigue vigente y puede aplicarse. Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy: no vamos a dar un paso atrás. El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras".

El protocolo, originalmente diseñado por Bullrich en diciembre de 2023 durante su gestión, había sido declarado nulo e inconstitucional por el juez federal Martín Cormick este lunes 30 de diciembre. Según el magistrado, el Ministerio de Seguridad carece de competencia para legislar sobre materia penal, ya que esta es una facultad exclusiva del Congreso de la Nación. La resolución 943/23 fue anulada bajo el argumento de que intentaba criminalizar la protesta social pero sobre todo cuestionaba el uso de las fuerzas represivas de manera desmedida contra trabajadores despedidos, precarizados o incuso contra adultos mayores.

Por su parte, Bullrich, que ahora desarrolla actividades como senadora de La Libertad Avanza y férrea defensora del protocolo, no había escatimado críticas hacia el juez Cormick tras su fallo inicial. "El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización", expresó en sus redes sociales el mismo día de la nulidad. Además, reafirmó su postura al señalar: "Los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz. Este protocolo recuperó el orden en la Argentina y se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza. El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás".

Tras el fallo favorable al Gobierno el martes, Bullrich reiteró su posición: "Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende. El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión . El orden no se negocia".

Mientras tanto, organizaciones sociales y de derechos humanos manifestaron su preocupación por las implicancias de esta medida, señalando que afecta principalmente a trabajadores despedidos, jubilados y sectores vulnerables que recurren a las protestas como último recurso para visibilizar sus reclamos.