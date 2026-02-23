Elecciones en Mendoza: el peronismo logró sostener bancas pero una fórmula libertaria sorprendió en algunos municipios

Este domingo, los ciudadanos de Maipú, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael fueron a las urnas para renovar los integrantes de sus Concejos Deliberantes. La jornada electoral dejó un mapa político repartido entre las principales fuerzas: la UCR, La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo.

Por su parte, el peronismo logró sostener su presencia en tres departamentos clave: Maipú, Santa Rosa y La Paz. Sin embargo, enfrentó retrocesos significativos en San Rafael y no logró posicionarse como fuerza mayoritaria en Luján de Cuyo ni en Rivadavia. Lo que deja un resultado alarmante para la esta fuerza política que parece perder peso donde históricamente ganaba.

Elecciones en Mendoza

En contrapartida, la UCR y LLA consolidaron su alianza en Cambia Mendoza, obteniendo victorias en Luján de Cuyo y Rivadavia. En San Rafael, si bien no lograron destronar al peronismo como fuerza mayoritaria, sí consiguieron un avance significativo que refleja un cambio en la tendencia electoral.

Así las cosas, los resultados por departamento muestran cómo se reconfiguró el poder legislativo local por departamento:

San Rafael . La alianza Cambia Mendoza + La Libertad Avanza (LLA+CM) obtuvo el 39,24% de los votos, superando al frente peronista San Rafael en Marcha, que alcanzó el 38,07%. El reparto de bancas fue parejo: tres para cada fuerza. Sin embargo, el peronismo logró conservar la mayoría con seis concejales en total, mientras que LLA+CM sumó cinco y el Partido Libertario obtuvo una banca. Este resultado marca un retroceso para el peronismo en un tradicional bastión justicialista. Maipú . El frente Maipú Crece (PJ) logró imponerse con el 43,10% de los votos frente al 40,22% de LLA+CM; las bancas en juego se repartieron equitativamente entre ambas fuerzas, lo que permitió al intendente Matías Stevanato alcanzar la mayoría simple en el Concejo Deliberante por primera vez y, la composición final quedó con seis bancas para el PJ, cinco para LLA+CM y una para el Demócrata Libertario. Luján de Cuyo . Fue el escenario del triunfo más contundente para Cambia Mendoza + La Libertad Avanza, que alcanzó el 59,15% de los votos frente al 10,40% del PJ. Es por eso que el intendente Esteban Allasino aseguró cinco de las seis bancas en disputa, quedándose con una mayoría de once concejales sobre un total de doce. El PJ conservó una única banca opositora. Rivadavia . LLA+CM se impuso con el 40,45% de los votos ante el 29,57% del Partido Sembrar mientras que la fuerza opositora obtuvo tres bancas y alcanzó la mayoría en el Concejo Deliberante con cinco escaños. El oficialismo municipal sumó dos bancas y mantuvo cuatro representantes, mientras que el PJ conservó una única banca. Santa Rosa. La intendenta Flor Destéfanis logró una victoria para la lista Santa Rosa Gana (PJ) con el 46,45% de los votos lo que le permitió al peronismo obtener tres bancas y recuperar la mayoría en el Concejo Deliberante con cinco representantes. LLA+CM y un nuevo partido local Ahora Santarrocinos, se repartieron las dos bancas restantes. La Paz . En este departamento, el oficialismo peronista representado por Elegí Gestión La Paz (PJ) obtuvo un contundente triunfo con el 54,86% de los votos por lo que el intendente Fernando Ubieta aseguró tres bancas adicionales, alcanzando un total de seis ediles. LLA+CM sumó dos bancas y tendrá cuatro representantes.

Alfredo Cornejo, Esteban Allasino y Facundo Correa Llano festejaron

Esas victorias fueron suficientes como para que Javier Milei, celebró los resultados a través de su cuenta oficial en X con un mensaje breve pero contundente: "TMAP. VLLC!", haciendo referencia a "Todo Marcha Acorde al Plan".

Por su parte, el diputado nacional de LLA Mendoza, Luis Petri, destacó: "Una vez más, los mendocinos eligieron no mirar atrás. Eligieron avanzar con coraje, convicción y libertad. Las urnas fueron claras: el rumbo es la libertad". Además, Petri enfatizó que las ideas impulsadas por Milei representan "la oportunidad de dejar atrás el estancamiento y empezar a crecer de verdad".

Los números finales de las elecciones municipales en Mendoza

La vicegobernadora Hebe Casado también expresó su gratitud a los votantes de San Rafael: "Quiero agradecer a cada vecino por volver a confiar en Cambia Mendoza y en La Libertad Avanza. Ese acompañamiento nos compromete a seguir trabajando con responsabilidad". Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para criticar al oficialismo local por "gastar más de 900 millones de pesos en desdoblar las elecciones por un capricho político", dijo indignada siguiendo el discurso oficialista de La Libertad Avanza.