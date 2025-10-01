El Senado arrincona al oficialismo con pedidos de interpelación y rechazo a los vetos presidenciales

El Senado se dispone a darle otro golpe político al gobierno de Javier Milei, que atraviesa uno de sus momentos de mayor debilidad institucional desde que asumió. A partir de este miércoles, los plenarios de comisión avanzarán con pedidos de interpelación a funcionarios de primera línea, incluidos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la estafa de la criptomoneda Libra y el caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por incumplimientos en políticas de discapacidad; y el ministro de Salud, Mario Lugones, por el escándalo del fentanilo contaminado y la crítica situación del Hospital Garrahan.

Karina Milei

En la Casa Rosada nadie disimula el desánimo. Un alto mando libertario reconoció que "estamos perdidos" y que el oficialismo no tiene chances de bloquear ni las interpelaciones ni el rechazo a los vetos presidenciales. El propio entorno de Milei admite que la estrategia se reduce a "cerrar los ojos y apretar los dientes", resignados a sufrir nuevas derrotas legislativas. El escenario se complejiza aún más con la avanzada del senador José Mayans, quien presentó un proyecto para frenar la privatización del 44% de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que opera las centrales nucleares del país.

El debate promete caldear los ánimos en la Comisión de Ciencia y Tecnología y se sumará a la agenda de confrontación con el Ejecutivo. El Gobierno no sólo enfrenta un Congreso adverso, sino que también se ve debilitado por los propios escándalos internos. La citación a Karina Milei reaviva las sospechas sobre la criptoestafa Libra, mientras que la sombra del Caso Spagnuolo sigue golpeando la credibilidad del oficialismo en un área tan sensible como la discapacidad. A eso se agrega la crisis sanitaria por el fentanilo, que puso en evidencia la precariedad del sistema de control de medicamentos y la falta de respuesta ante emergencias de salud pública.

Senado

El oficialismo, que durante meses contó con cierto blindaje en el Parlamento, se encuentra hoy arrinconado por una oposición que recuperó iniciativa y por un clima electoral que le juega en contra. En Balcarce 50 se aferran a la esperanza de las elecciones de octubre y a un diciembre distinto, cuando el recambio legislativo podría mejorar sus números, aunque admiten que tras la derrota en Buenos Aires y la caída en las encuestas, la tarea será cuesta arriba. Mientras tanto, el Senado se encamina a convertirse en el epicentro de la tormenta política: una Cámara que no solo le marca límites a Milei, sino que además expone las contradicciones y las fragilidades de un gobierno que ya no logra imponer agenda ni controlar el daño de sus propias internas y escándalos de corrupción.