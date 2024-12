El viraje de Jorge Macri: Anunció el desdoblamiento electoral y reclamó la suspensión de las PASO en CABA

El anuncio del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de desdoblar las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires y enviar un proyecto para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), desató una tormenta política. La medida, que busca ahorrar 20 mil millones de pesos -según Macri-,fue duramente criticada por referentes de la Libertad Avanza y por los habituales trolls libertarios, los cuales recordaron declaraciones pasadas del propio líder del PRO, Mauricio Macri, en contra del desdoblamiento electoral. "Hoy decidimos desdoblar las elecciones legislativas de la Ciudad", advirtió de todas formas el jefe de Gobierno porteño.

Jorge Macri confirmó que la Ciudad tendrá elecciones legislativas en julio de 2025, separadas de las nacionales. Además, anunció que convocará a sesiones extraordinarias en la Legislatura para tratar la suspensión de las PASO, medida que justifica como un acto de austeridad. "Queremos que ese dinero no salga del bolsillo de los porteños y podamos usarlo en otras prioridades. La política debe resolver sus acuerdos internamente", argumentó Macri.

El jefe de Gobierno destacó que este cambio se enmarca en un plan para reforzar la autonomía de la Ciudad. Entre las prioridades mencionadas figuran la transferencia del Puerto de Buenos Aires, la creación de un sistema penitenciario propio y la ampliación de la Justicia Penal local. En términos económicos, Jorge Macri aseguró que la suspensión de las PASO representaría un ahorro significativo tanto para la Ciudad como para el país. "Con Guillermo Francos coincidimos en que eliminar las PASO generaría un ahorro de 200 mil millones de pesos a nivel nacional. Argentina no puede darse el lujo de gastar ese dinero cuando hay prioridades más urgentes", sostuvo.

Al mismo tiempo resaltó que es necesario que los legisladores discutan los temas claves que promueven la autonomía de la Ciudad y que le importan a los porteños, como lo hacen otras provincias. "Necesitamos contar con legisladores que defiendan los intereses de la Ciudad y no que jueguen a ocupar un lugar en una lista, que estén comprometidos, por ejemplo, con los 5 mil millones que aún le deben a los porteños por la deuda de la coparticipación, casi la mitad del presupuesto de todo un año", remarcó y dijo que "el único cambio es el que se hace, no el que se dice". "Nosotros no hacemos simplemente anuncios", afirmó.

Los viejos posteos que se replicaron en las redes sociales

Y cerró: "Nos enfocamos en ese cambio transformador que mejora la vida de todos los que viven acá, los que invierten, los que trabajan, estudian o nos visitan". Desde el Gobierno Nacional, la medida fue duramente cuestionada. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que a veces hace de vocera del presidente Javier Milei en algunos medios oficialistas como LN+ o TN, criticó el desdoblamiento: "La Argentina tiene que votar una sola vez. Si se desdobla, se gasta el doble", advirtió. Pero las críticas más resonantes provinieron de los famosos trolls de la Libertad Avanza y otros sectores de la oposición, que viralizaron antiguos posteos de Mauricio Macri.

En los mensajes, el ex presidente criticaba el desdoblamiento electoral, calificándolo como innecesario y perjudicial para los votantes. En un hilo de Twitter de abril de 2023, Mauricio Macri afirmaba: "Desdoblar las elecciones significa más gasto, más filas y más tiempo para los ciudadanos. Cambiar las reglas electorales en un año electoral es irrespetuoso con los votantes". Además, reflotaron tuits de 2019 donde Jorge Macri, entonces intendente de Vicente López, apoyaba la decisión de María Eugenia Vidal de no desdoblar elecciones en la provincia de Buenos Aires. En ellos, sin embargo, el mismo Jorge Macri había planteado su postura crítica hacia las PASO.

Sin ir más lejos, en aquella oportunidad el actual jefe de Gobierno porteño argumentó la necesidad de reducir la cantidad de votaciones y optimizar los recursos. El giro estratégico de Jorge Macri no solo expone tensiones dentro del PRO y Juntos por el Cambio, sino que también plantea interrogantes sobre las verdaderas motivaciones detrás de la decisión. Analistas políticos señalaron que el desdoblamiento puede interpretarse como una jugada para fortalecer la influencia del oficialismo porteño en la Legislatura, mientras que la suspensión de las PASO favorecería un esquema de consensos internos que beneficie a ciertos sectores del partido.

Por su parte, los usuarios en redes no dejaron pasar las contradicciones. "Un día critican el desdoblamiento, al otro lo aplican. La coherencia brilla por su ausencia", escribió un usuario en X. Otros señalaron que la medida busca manipular el calendario electoral para acomodarlo a los intereses del oficialismo porteño, un argumento que también fue esgrimido por la oposición. Para Jorge Macri, la jugada representa una apuesta audaz para consolidar su liderazgo y reafirmar la autonomía porteña. Sin embargo, las críticas por incoherencias discursivas y tensiones internas podrían socavar su estrategia. O al menos, debilitarla.