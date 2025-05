Medicamentos más baratos, críticas a la grieta y fin de las PASO: la propuesta de Marcelo Peretta de Movimiento Plural

La actual campaña electoral porteña por la cual el 18 de mayo se elegirán legisladores, está cruzada por la discusión nacional y la grieta que tanto desde el PRO, con sus casi dos décadas de gestión, como desde La Libertad Avanza (LLA) y el kirchnerismo, explotan para beneficio propio. Detrás de todo ese barullo, el candidato de Movimiento Plural, Marcelo Peretta, aprovecha la oportunidad para desnacionalizar el debate y llevar la disputa a su terreno: el de las propuestas.

Bajo el lema "Remedios para CABA", el farmacéutico que se reivindica "liberal y peronista", intenta bajar a tierra el debate en una de las áreas que mejor maneja. Su idea es que en el barrio de Lugano se instalen 100 laboratorios que logren que el mercado baje el precio de los productos, en las 21 hectáreas disponibles que hay para el proyecto. Con ese caballito de batalla, busca seducir al electorado y devolverle al Estado un buen desempeño en las tres áreas principales que atiende: seguridad, salud y educación. Las cuales hoy, desde su perspectiva, no están a la altura de las necesidades de las y los vecinos.

Peretta, que conoció a Milei cuando ambos eran panelistas en televisión, tiene muchas críticas hacia su gestión. Aunque también las tiene con el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y con las experiencias del kirchnerismo, Mauricio Macri y Alberto Fernández. En diálogo con BigBang , cuestionó a los tres y sostuvo que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) no deberían existir para las elecciones legislativas, donde la pluralidad es garantía de una democracia sana.

Marcelo Peretta tiene críticas hacia Milei, el macrismo y el kirchnerismo

En su discurso manifiesta una decepción con la gestión de Javier Milei. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar su valoración del Gobierno?

- A pesar de haberlo convencido de que participe en política y de ser mi amigo hace 20 años, porque ambos éramos panelistas de Mauro Viale, me ha defraudado con las medidas que ha tomado este año y medio porque no son de tinte liberal. Yo soy liberal y eso no hacemos los liberales. ¿A qué me refiero? A la economía financiera, al carry trade, a pisar las variables económicas como el dólar, a mentir respecto del INDEC, a pensar que nos podemos salvar con la economía de las estafas piramidales. Y el blanqueo permanente, ya hizo dos para quienes incumplieron la ley y tienen todo en negro, y ya le pidió dos veces plata al FMI. Es obvio que no va a mejorar la economía y no va a producir el empleo que necesita el país .

A las Pymes que estaban esperando bajar los impuestos para producir más no les cumplió. Se perdieron 500.000 puestos de trabajo según los últimos informes. No hay más competencia, porque tienen los monopolios u oligopolios en el área de alimentos y en medicamentos, y no vienen a instalarse empresas nuevas porque todo es economía de ficción. Toda esa economía financiera, que es obvio que termina mal porque es como el ludópata que va al casino queriéndose salvar y diciendo: 'esta vez sí gano y recupero todo lo que perdí'. Eso nunca ocurre.

Antes de Milei hubo cuatro años de Alberto Fernández y otros cuatro de Mauricio Macri, y más atrás, doce de kirchnerismo, ¿qué valoración hace de esas gestiones anteriores?

- Son todas malas. De hecho por eso ganó Milei, porque si no hubieran seguido gobernando las anteriores. Eso también es un dato de la realidad. Ahora, uno no puede desde la política y echarle la culpa permanente a la gestión anterior. Por supuesto que cuando uno asume tiene que hacer un balance de lo recibido y decir: 'este es el desastre que recibí', y él lo hizo. Punto y aparte, ahí se termina.

Armamos un partido nuevo para diagnosticar los problemas de salud que tiene y a partir de ahí solucionar, o 'remediar' como decimos nosotros, esos problemas"

Asumís en diciembre y hasta marzo hacés un balance de lo recibido. A partir de ahí tiene que trabajar. O sea, hace un año y dos meses que debería estar trabajando, solucionando el problema de los argentinos y no lo está haciendo. El deporte de la política argentina es echarle la culpa a las gestiones anteriores. El kirchnerismo al menemismo, el macrismo al kirchnerismo, albertismo al liberalismo y ahora el liberalismo de nuevo al kirchnerismo. Pero acá no se soluciona ningún problema.

Y hablando de las elecciones locales, la candidata oficialista Silvia Lospennato, tiene un latiguillo de campaña que es: 'para que no vuelva al kirchnerismo'. Es decir, no quiere hablar de los problemas ni de las soluciones. Las soluciones que plantea son bajar los impuestos, los mismos que ellos subieron en estos 18 años; o que va a hacer una línea F, que no existe, y que les va a mandar un video, supuestamente, como si existiera.

La política miente, desvirtúa la realidad y nunca asume su responsabilidad. Siempre le echa la culpa a los demás. Nosotros armamos un partido nuevo para diagnosticar los problemas de salud que tiene y a partir de ahí solucionar, o 'remediar' como decimos nosotros, esos problemas. Pero no vengo a la política para echarle la culpa al kirchnerismo, que sé que es responsable de los doce años que gobernó. O el macrismo, que también no mejoró la situación y la empeoró. O el albertismo, que fue el gran culpable o el peor presidente de la democracia.

Marcelo Peretta quiere instalar 100 laboratorios en Lugano para bajar el precio de los medicamentos

No vengo para echarle la culpa a Milei, vengo para decirle que el precio de los medicamentos está muy alto y me ofrezco para bajarlo. ¿Cómo? Con más competencia. ¿Dónde? En Villa Lugano, que se pueden instalar 100 laboratorios . No me prendo en la chicana política tradicional que no resuelve nada. Al contrario, quiero salir de esa grieta que nos está haciendo daño a los porteños y a los argentinos, porque la política no soluciona ningún problema.

¿Qué consideración tiene de las PASO, este año que se suspendieron?

- Nos parece que las PASO son un gasto de plata innecesario. En realidad, los partidos grandes deben resolver sus internas, y todos los que tengan internas tienen que resolverlo con su metodología y punto. De esta manera queda todo resuelto. Pero proscribir a los partidos chicos porque no pasan el piso de las PASO fue un engaño que hizo el kirchnerismo cuando las introdujo y lo único que hizo fue concentrar esto en los partidos más grandes.

Si se quiere, las PASO pueden funcionar en las elecciones presidenciales, pero de ninguna manera en las legislativas, porque justamente necesitás variedad, colores y miradas distintas. Porque ahí en la Legislatura es donde vas a construir las leyes que necesita la Ciudad o el país, y no como dice el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que necesitan legisladores de su espacio para hacer las leyes que necesitan. Falso, las leyes no las dicta él. Hay un error de concepción. El Poder Ejecutivo justamente ejecuta las leyes que ya están aprobadas, y por estas leyes aprobadas tiene que hacer una mejor gestión.

Las PASO pueden funcionar en las elecciones presidenciales, pero de ninguna manera en las legislativas, porque justamente necesitás variedad, colores y miradas distintas"

Un gobierno no necesita leyes, necesita decisión para aplicar las leyes que tiene. Es un error conceptual, como también lo es nacionalizar las legislaciones como pretenden los principales partidos. Pero, bueno, la gente entra en esa mentira, en ese juego y, después cuando se da cuenta es tarde y se queja porque no le resolvieron el problema de la seguridad, de la limpieza, que no hay obra, que el transporte no mejora, que la salud no está en buenas condiciones, que no hay trabajo en la Ciudad.

En concreto, en las legislativas no debe haber PASO. Habría que eliminarlas definitivamente. Primero porque es un gasto de plata, pero particularmente deberían prohibirse en las legislativas porque le quita la variedad que tiene que tener una legislatura. Si los ciudadanos votaron uno de este, dos de este, tres de aquel, cuatro legisladores del otro, bueno, hay que respetar eso. A nosotros nos dio la posibilidad de que nos conozcan, pero esta posibilidad tiene que ser para todos.

La división política en CABA se ve en todos los espacios políticos, ¿considera que es una buena chance para lograr una banca?

- No, porque justamente cuando se pelean y hay grieta, es como que la gente toma bandos y dice: 'voto a este para que no llegue el otro'. Y eso es lo peor de los mundos. Porque después se queja porque no la representan los electos. Acá hay que decirle a la gente que lo peor que puede hacer es votar lo malo conocido y lo mejor que puede hacer es votar lo bueno por conocer. Porque los partidos chicos van a intentar resolver los problemas con leyes, mientras que los grandes están en las elecciones nacionales de octubre de cara a unas presidenciales que son en dos años.

Marcelo Peretta cuestionó que haya 105 comuneros porteños que cobren 4.500.000 de pesos al mes

Le privan a la gente de que tengan en cuenta otras alternativas como la nuestra, que somos el único partido que va a bajar el precio de los medicamentos. Nosotros somos el único partido que quiere sacarle a los jubilados el ABL. Porque Jorge Macri eximió sólo 3.000 de 800 mil. Hay que hacer una ley para que sea para todos los jubilados. Somos el único partido que quiere eliminar la figura del comunero, que cobra 4.500.000 de pesos. Si nos votan a nosotros en la Legislatura, vamos a ser una compensación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.

Nosotros sí vamos a tratar los problemas que los grandes partidos no se están ocupando. Es más, la estafa es mayúscula porque los candidatos que pasean por todos los canales de televisión y que están discutiendo, no van a subir. Pero bueno, se dejan engañar. También está todo muy bien armado para que la gente no descubra la verdad.

Su consigna principal es "remedios para CABA". ¿En qué consiste esta propuesta?

- En Lugano hay 21 hectáreas en las que se pueden instalar 100 laboratorios. Y yo voy a proponer que, rápidamente se instalen. Ya sean de capital nacional, de China o de Alemania, que en una época tenía interés, como Estados Unidos mismo. La competencia hay que darla a nivel de los laboratorios, cuando hay más, se baja el precio, porque la gente tiene opciones para elegir.

Acá hay que usar muchas plata para cosas que tienen realmente necesidad. La prioridad es que el Estado te brinde salud, seguridad y, si querés, educación"

Después faltan campañas educativas, porque el médico no puede recetar marcas y está recetando siempre marcas caras. Además hay bombardeo de publicidades de medicamentos, pero solamente para venderlos, no para educar a la gente en cómo tomarlos correctamente. Con estas cosas, baja el precio rápidamente. Yo sé cómo se hace, vengo de la actividad. Tenemos los precios más caros, tres veces más que en China, cuatro veces más que en Paraguay, ocho veces más que en Bolivia. Está claro que eso se puede hacer. Además, nuestro partido no está financiado por los laboratorios como sí los principales partidos que se ven.

¿Cuáles cree que son las principales preocupaciones de los porteños y con qué propuestas pretende atenderlas?

- La seguridad es la otra preocupación muy grande. Porque te asaltan, te roban, te punguean. La policía tiene que estar en la calle, no en las oficinas. Aparte, al menos cuando yo era chico, que estaban atentos, eran vigilantes. Si veían a una señora cruzando la calle la ayudaban. Trataban de evitar el delito antes que ocurra. Ahora no hacen nada . Los policías se están sacando selfies, están chateando por teléfono, no tienen una bajada clara de lo que tienen que hacer, y cuando lo hacen bien, no los defienden, no los respaldan. Esto se resuelve con más uniformados, mejor remunerados, más capacitados y respaldados desde la política. Otro problema es el gasto público que es enorme. Tenemos 120.000 empleados en CABA, 1.200 en la Legislatura. Hay 105 comuneros que cobran 4.500.000 de pesos.

Ese gasto tiene que ir a salarios docentes, de la seguridad, de la salud. Acá hay que usar mucha plata para cosas que tienen realmente necesidad. La prioridad es que el Estado te brinde salud, seguridad y, si querés, educación. Y hoy tenés que contratar salud privada porque no te va a dar buena salud, educación privada porque no te va a dar educación y seguridad privada porque no te da seguridad.

Marcelo Peretta le aseguró al electorado porteño que "lo peor que puede hacer es votar lo malo conocido y lo mejor que puede hacer es votar lo bueno por conocer".

Yo quiero achicar el gasto político: menos choferes, menos asesores, menos ñoquis. Y más trabajadores, y más austeridad en la política. No necesitamos tantos asesores, choferes, personal para atender a un político. Yo no necesito 20 asesores, con cinco me arreglo. No le meto un gasto al porteño respecto de lo que yo sé que no puede pagar, porque está haciendo un esfuerzo para llegar a fin de mes. No tiene sentido. Pero sin embargo la política no está hablando de esto. Nosotros sí tenemos ideas y valentía para llevarlas adelante. Esperemos que la gente no se deje dañar una vez más por los partidos mayoritarios.