Elecciones bonaerenses: Fuerza Patria se impuso por "paliza" en la provincia y La Libertad Avanza quedó segunda

Las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires arrojaron un claro triunfo para Fuerza Patria, que obtuvo el 46,9% de los votos con el 82% de las mesas escrutadas y se aseguró la mayor cantidad de bancas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado provincial. En total, el espacio oficialista conducido por Axel Kicillof se quedará con 21 de los 46 escaños en disputa para diputados y con 13 de las 23 bancas en juego en el Senado.

Fuerza Patria (peronismo) gana la elección por al menos 13 puntos. Clave: arrasa en la Primera (45.4%) y Tercera Sección (50.5%).

En segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza, con el 33,8% de los sufragios, lo que le permitió quedarse con 18 bancas en Diputados y 8 en el Senado, consolidándose como la principal fuerza opositora en el distrito más populoso del país. Más atrás, con resultados más modestos, se ubicaron Somos Buenos Aires (5,4% y 4 escaños entre ambas cámaras) y el Frente de Izquierda Unidad (4,3% y 2 bancas). El resto de las fuerzas no logró superar el umbral para ingresar a la Legislatura.

El oficialismo kicillofista se impuso con holgura en las secciones Primera y Tercera, donde obtuvo la mayoría de las bancas en disputa, mientras que en la Sexta y en la Capital electoral la disputa fue mucho más pareja entre Fuerza Patria y los libertarios. En Diputados, la Tercera sección electoral (que concentra a gran parte del conurbano sur) resultó clave: allí Fuerza Patria consiguió 10 de los 18 escaños, contra 6 de La Libertad Avanza.

En la Primera sección, que incluye a municipios del norte y oeste del conurbano, el oficialismo también prevaleció con 5 bancas frente a 3 de los libertarios. En el Senado, el reparto mostró un patrón similar. La Séptima sección electoral fue ganada íntegramente por Fuerza Patria, mientras que en la Quinta sección la ventaja fue para La Libertad Avanza. La participación alcanzó el 63,2% del padrón, en una jornada que transcurrió con normalidad y sin incidentes relevantes.

Fuerza Patria (peronismo) gana la elección por al menos 13 puntos. Clave: arrasa en la Primera (45.4%) y Tercera Sección (50.5%).

El mapa provincial refleja un predominio del celeste de Fuerza Patria en la mayoría de los distritos, con núcleos violetas en secciones donde La Libertad Avanza se consolidó como segunda fuerza. El triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires refuerza el liderazgo del gobernador bonaerense en medio de la tensión política nacional, marcada por la interna libertaria, los escándalos de las coimas en la ANDIS y la incertidumbre económica que atraviesa el gobierno de Javier Milei. Para el mandatario bonaerense, el resultado le asegura un control sólido en la Legislatura provincial y lo posiciona como figura clave en la oposición al proyecto libertario a nivel nacional.