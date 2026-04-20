Embajada de China le pone un freno a Peter Lamelas en Argentina: "Sus comentarios ignoran la realidad"

La tensión es ya indisimulable. Con un solo gesto, la Embajada de China en Argentina emitió un contundente comunicado en respuesta a las declaraciones del embajador estadounidense Peter Lamelas, quien había criticado abiertamente el vínculo entre China y América Latina. Las palabras del funcionario yankee no pasaron desapercibidas y desataron una reacción inmediata desde el gigante asiático.

Lamelas, en una entrevista concedida en la provincia de Salta, había señalado: "Nosotros, los estadounidenses, ignoramos a Latinoamérica por cuarenta, cincuenta años. No prestamos atención, y los chinos se metieron aquí. Todo el mundo hace negocios con los chinos, pero estamos preocupados porque cuando tratas con ellos, tratas con el gobierno chino, no con una industria privada. Es un sistema controlado por un gobierno comunista, que usa ese control para manejar la información y a la gente".

Peter Lamelas desde Salta

Sin embargo, la respuesta china no se hizo esperar. En un comunicado titulado "Declaración del Portavoz de la Embajada China en Argentina sobre las afirmaciones erróneas del embajador estadounidense Peter Lamelas", el gigante asiático acusó al diplomático de "atacar y difamar deliberadamente la cooperación entre China y Argentina" y de emitir "declaraciones agraviantes sobre el vínculo entre China y América Latina y el Caribe".

Pero no sólo eso sino que además, señalaron que sus comentarios "ignoran la realidad". Sobre este punto, fueron contundentes: "Sus comentarios ignoran la realidad, están plagados de prejuicios ideológicos y ponen al descubierto la mentalidad de suma cero de la Guerra Fría, que aún mantienen ciertos sectores estadounidenses que incitan a la confrontación entre bloques y a la división de esferas de influencia. Al respecto, China expresa su fuerte descontento y rotundo rechazo".

Declaración del Portavoz de la Embajada China🇨🇳 en Argentina sobre las afirmaciones erróneas del embajador estadounidense Peter Lamelas pic.twitter.com/d1TMtoJXJh — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) April 20, 2026

Pero la respuesta no se limitó a críticas. En un intento por subrayar la importancia de las relaciones sino-estadounidenses, la embajada recordó: "El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que la relación bilateral con China es la más importante del mundo", destacando además que alrededor de 73.000 empresas estadounidenses operan actualmente en territorio chino con una inversión acumulada superior a los 1,2 trillones de dólares.

Así las cosas, mientras Estados Unidos busca terreno en América Latina tras décadas de lo que Peter Lamelas describió como "desatención", China no da un paso atrás y la confrontación con el embajador estadounidense es un nuevo capítulo del reordenamiento geopolítico que trajo aparejado el gobierno de Javier Milei en Argentina.