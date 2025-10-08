Entre el desorden y la paridad: la Justicia electoral frenó la maniobra para imponer a Santilli y el Gobierno insiste

La interna libertaria en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo judicial y político. La fiscal federal con competencia electoral, Laura Roteta, dictaminó este martes que la candidata Karen Reichardt debe ocupar el primer lugar en la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA), en reemplazo de José Luis Espert, y no Diego Santilli, como impulsa el Gobierno. Su posición, aunque no vinculante, se apoya en un argumento de peso: el respeto al espíritu de la ley de paridad de género, una norma que el oficialismo parece dispuesto a vulnerar para imponer a su candidato.

La fiscalía recomendó que sea Karen Reichardt quien encabece la lista de La Libertad Avanza

Tras la renuncia de Espert, las autoridades partidarias habían pedido "la adecuación del orden de la lista mediante el corrimiento ascendente por género de las candidatas mujeres a partir del orden número 34 y de los candidatos varones, a partir de Diego César Santilli, quien se propone que ocupe el orden número uno (1) de la lista". En otras palabras, buscaban un artilugio legal para colocar al ex dirigente del PRO al frente de la boleta libertaria, desplazando a Reichardt, quien originalmente ocupaba el segundo puesto. Roteta, sin embargo, advirtió que esa maniobra iría en contra de la letra y el espíritu de la ley 27.412.

En su dictamen, destacó que "hacer lugar a la petición de la alianza arrojaría un resultado que, contrariamente a cuanto se erige como deber de esta representación, conllevaría al aumento de la brecha de género en el ámbito parlamentario". Además, agregó que acceder al pedido oficialista "agrandaría la brecha que la ley de paridad de género pretendió achicar". La fiscal recordó también antecedentes judiciales que refuerzan su postura, como el caso de la senadora neuquina Lucila Crexell, donde la Cámara Nacional Electoral y la Corte Suprema establecieron que desplazar a una mujer para poner a un hombre en su lugar contraviene el espíritu de la norma de paridad.

Reimpresión de boletas

De esta manera, en el escrito Roteta sostuvo que "cuando la solución contraría el espíritu de la ley -es decir, cuando no beneficia al colectivo vulnerado que se intenta proteger-, una interpretación como la que se pretende podría representar una perspectiva desfavorable hacia las mujeres". El oficialismo, sin embargo, insiste en su intento de colocar a Santilli en el primer lugar. Voceros libertarios aseguraron que, de prosperar el dictamen de la fiscal, "al final de la lista quedarían dos hombres consecutivos", lo cual, según su interpretación, rompería la alternancia de género. "La única forma de que no pase eso es con la estructura que proponemos nosotros", destacaron.

Y agregaron: "Que es que se suba a todos los varones y encabece Santilli". Incluso, en diálogo con Infobae uno de los funcionarios involucrados en las negociaciones deslizó una alternativa polémica: que la propia Reichardt "dé un paso al costado" si el juez Alejo Ramos Padilla no falla a favor del Gobierno. Mientras tanto, el desorden interno de La Libertad Avanza amenaza con generar un problema mayor: la reimpresión de boletas. La Secretaría Electoral convocó a una audiencia para este miércoles a las 10:30 en La Plata, con el objetivo de analizar si corresponde reimprimir las papeletas tras la baja de Espert.

Comienza a definirse la polémica por la reimpresión

El partido tiene hasta las 8:30 para justificar los costos y las implicancias legales de la medida. El ministro del Interior, Lisandro Catalán, y uno de los apoderados del espacio, Juan Osaba, encabezarán la delegación libertaria ante la Junta Electoral, que debe decidir si es necesario volver a imprimir todas las boletas -ya que, al utilizarse por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP), el cambio afectaría a todo el padrón y no solo a la alianza oficialista-. Desde la oposición ya advirtieron que, si se aprueba la reimpresión, los gastos deberán correr por cuenta del Gobierno. Mientras el Presidente Javier Milei intenta mostrarse en campaña junto a Santilli, la alianza libertaria exhibe grietas, improvisación y un preocupante desprecio por las normas que garantizan la representación igualitaria.