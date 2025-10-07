Milei confirmó la extradición de "Fred" Machado a Estados Unidos en un movimiento rápido y certero

El presidente Javier Milei dio luz verde a la extradición del empresario Federico "Fred" Machado, acusado de delitos vinculados al narcotráfico, lavado de dinero y financiación irregular de la campaña política de José Luis Espert, ex cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires.

Según el comunicado oficial emitido por la Oficina del Presidente, la decisión se tomó en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró procedente el traslado de Machado a los Estados Unidos para enfrentar las acusaciones que pesan en su contra.

"El Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley", reza el comunicado oficial.

Comunicado de la Oficina del Presidente

Fred Machado no es un nombre nuevo en los círculos judiciales ni políticos. El empresario rionegrino es buscado por la justicia estadounidense desde 2021 por una serie de delitos graves, incluyendo el financiamiento ilícito de campañas políticas . Uno de los episodios más oscuros de este caso involucra al exdiputado Espert, quien fue candidato presidencial en 2019 bajo el paraguas de La Libertad Avanza.

De acuerdo con la causa judicial, Espert habría recibido de Machado una transferencia de aproximadamente USD 200.000 bajo el pretexto de asesoramiento para un proyecto minero en Guatemala, además de haber realizado cerca de treinta vuelos privados financiados por el empresario durante su campaña presidencial. El costo total de estos vuelos se estima en USD 350.000, lo que levanta serias sospechas sobre la transparencia del financiamiento político en el espacio libertario.

El comunicado de la Oficina del Presidente subraya que "la República Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos , el narcotráfico y el crimen organizado". Sin embargo, este compromiso parece estar más relacionado con una necesidad política de desmarcarse del escándalo que con una verdadera convicción.

Cabe recordar que el marco legal argentino permite al Poder Ejecutivo rechazar extradiciones bajo argumentos como "especiales razones de soberanía nacional" o "otros intereses esenciales para la Argentina". No obstante, desde Casa Rosada se apresuraron a remarcar que no existían razones para defender al empresario rionegrino.

Juan Grabois

Es en esta línea que el dirigente social Juan Grabois, quien impulsó la causa judicial contra el empresario, lanzó una advertencia directa: "Que la ministra (Patricia) Bullrich ponga inmediatamente seguridad a Fred Machado no vaya a ser que le pase algo antes de que lo extraditen. Les recuerdo que la candidata a senadora de La Libertad Avanza en Río Negro es Lorena Villaverde, detenida por llevar medio kilo de cocaína, vinculada patrimonialmente con Claudio Ciccarelli, testaferro de Fred Machado".

Bullrich respondió con dureza: "Le voy a poner custodia a Machado. Y vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes".

Y vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes. https://t.co/uqVihmwGEi — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 7, 2025

Mientras tanto, la justicia estadounidense reiteró su interés en juzgar al empresario por múltiples cargos, incluidos narcotráfico y lavado de dinero. Según informó la Secretaría Judicial, otros implicados en la causa ya han sido condenados en Estados Unidos, lo que refuerza la gravedad del caso.

La Corte Suprema argentina dejó claro en su fallo que "se confirma la sentencia apelada en cuanto declaró procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos". Con esta decisión, el Poder Ejecutivo tenía la última palabra del presidente Javier Milei, y no dudó en conceder la extradición minutos antes de las 16 horas de este martes.