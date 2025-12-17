Rodolfo Aguiar se la picó a Alejandra Monteoliva: "La nueva ministra vende humo con el protocolo"

En un clima de creciente tensión, el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, liderado por ATE, se prepara para una masiva movilización este jueves 18 de diciembre en Plaza de Mayo, en rechazo a la reforma laboral que se debatirá en el Congreso. La marcha, que comenzará a las 15 horas, contará con el apoyo de la CGT y las CTA, y promete ser una contundente demostración de fuerza de los trabajadores.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, lanzó un fuerte mensaje a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtiendo sobre las implicancias del protocolo antipiquetes: "La nueva ministra vende humo con el protocolo . Sabe perfectamente que el 18 no lo podrá aplicar. No solo por la masividad que tendrá la marcha, sino por su inconstitucionalidad", declaró Aguiar durante una reunión en el Hotel Héctor Quagliaro.

Reunión del frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas

En su cuenta de X, el dirigente redobló la apuesta: "La nueva ministra Alejandra Monteoliva sabe perfectamente que el 18 no podrá aplicar el protocolo antimovilizaciones. No solo por la masividad que tendrá la marcha, sino por su inconstitucionalidad. Ella y el Gobierno serán los únicos responsables por cualquier hecho trágico que haya que lamentar. Ya son varios los organismos internacionales que denuncian en la Argentina un uso excesivo y abusos de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones. No vamos a permitir que sigan pasando límites".

La reforma laboral ha sido calificada como "esclavista" por Aguiar, quien enfatizó que "no podemos permitir el debate exprés que pretenden dar en el Congreso. La única manera de acumular fuerza que tenemos los trabajadores es estando en la calle. Esto se resuelve en la calle ". La movilización busca frenar un proyecto que vulnera derechos fundamentales como el derecho de huelga y destruye la organización sindical.

Alejandra Monteoliva y Patricia Bullrich

ATE movilizará a más de 70.000 agentes públicos bajo la Ley de Contrato de Trabajo, además de realizar protestas en todas las provincias frente a las casas de Gobierno. La secretaria adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, afirmó que "se acordó una agenda federal de acciones desde la mañana del 18 de diciembre" y llamó a la sociedad a sumarse al reclamo. Cabezas también destacó la importancia de esta lucha para evitar la reducción de derechos laborales.

Por su parte, el secretario de Organización de ATE, Gustavo Quinteros, criticó duramente el proyecto de reforma por violar principios constitucionales y tratados internacionales: "Este proyecto liquida el carácter protectivo del derecho del trabajo, elimina el derecho de huelga y perpetúa el fraude laboral al cambiar la presunción del vínculo laboral para monotributistas", señaló Quinteros, atribuyendo la iniciativa a presiones del FMI.

ATE

La jornada del 18 de diciembre será clave para medir la resistencia sindical frente a una reforma que promete generar un amplio rechazo social. La advertencia está lanzada: los y las trabajadoras no darán ni un paso atrás en la defensa de sus derechos.