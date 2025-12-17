Contradictorio, Osvaldo Jaldo tuvo que dar explicaciones tras regalarle votos a Milei para el Presupuesto 2026

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, está contra las cuerdas tras su reciente cambio de postura respecto a la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, incluidas en el Presupuesto 2026 impulsado por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA). Este giro político generó tantas críticas dentro y fuera de su espacio que tuvo que salir a aclarar algunos cuestionamientos sobre su coherencia y compromiso con políticas públicas esenciales para las personas históricamente vulneradas.

Jaldo, quien inicialmente dio los votos necesarios para facilitar el ajuste propuesto por el presidente Javier Milei, ahora asegura que su bloque votará en contra de las medidas que afectan directamente a los sectores más vulnerables y a la educación superior: "Ya hemos votado (a favor de) la ley de emergencia en discapacidad y el financiamiento educativo. Hoy lo vamos a volver a hacer ", afirmó el mandatario tucumano, marcando una clara contradicción con su accionar previo.

Osvaldo Jaldo

El dictamen del Presupuesto 2026 presentado por LLA contempla la derogación de leyes clave como la Emergencia en Discapacidad, el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría. Estas normativas habían sido aprobadas previamente por el Congreso con amplio consenso, incluso superando los vetos presidenciales gracias al respaldo de más de dos tercios de los legisladores. Sin embargo, el nuevo proyecto busca eliminarlas, algo que vuelve a preocupar a personas con discapacidad, trabajadores de la salud y también a estudiantes.

En este contexto, Jaldo intentó justificar su posición actual destacando el rol institucional del bloque tucumano en las comisiones parlamentarias estratégicas: "El rol que ha tenido el bloque Independencia es importante. Hemos logrado poner representantes en las comisiones más importantes, tanto de diputados como de senadores", expresó. Además, subrayó que su espacio político acompañó estas leyes en instancias anteriores y que lo volverá a hacer en el próximo debate parlamentario.

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐥 | Hoy nos reunimos con el ministro del Interior de la Nación, @diegosantilli, para avanzar en una agenda de trabajo conjunta que fortalezca la relación entre Tucumán y el Gobierno Nacional. Fue un encuentro constructivo, en el que pudimos plantear... pic.twitter.com/ybWUEsuj0f — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) November 13, 2025

La controversia se intensificó cuando el gobernador negó las interpretaciones que cuestionaban el compromiso de sus diputados con estas políticas públicas: "Con esto quiero dejar totalmente aclaradas estas versiones. Algunos creen que seguimos en proceso electoral y dicen lo que no corresponde . Nosotros acompañamos la emergencia en discapacidad y el financiamiento educativo y lo volvimos a hacer", aseguró.

A pesar de sus declaraciones, queda en evidencia la contradicción entre sus acciones previas y su postura actual. El apoyo inicial al dictamen facilitó la aprobación del proyecto oficialista, mientras que ahora intenta posicionarse como defensor de las leyes que buscan ser derogadas.

Roberto Jalil, gobernador catamarqueño

Este cambio de rumbo político también se da en un contexto donde el Gobierno nacional ha asegurado fondos de coparticipación para provincias como Tucumán y Catamarca, algo que no hace más que avivar las suspicacias sobre posibles negociaciones detrás de escena. Con el debate parlamentario programado para esta semana, las declaraciones de Osvaldo Jaldo dejan más preguntas que respuestas sobre el futuro de la alianza con Javier Milei pero sobre todo en lo que respecta a las implicancias para los sectores más vulnerables del país.