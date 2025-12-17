La madre soltera de cuatro hijos que enfrenta un cáncer con metástasis continúa con problemas con OSPADEP

Mariela Lorena Páez continúa con problemas con la Obra Social del Personal de Aeronavegación de Entes Privados (OSPADEP), desde donde fallan en la entrega de insumos en el marco del tratamiento oncológico que atraviesa por su delicado cuadro de cáncer de colon con metástasis en hígado y pulmones. Si bien tras el primer artículo de BigBang cambió la dinámica con ella, ahora comenzaron a sumarle más requerimientos que ralentizan sus procedimientos y la perjudican de forma directa.

En los últimos días Páez se atendió con su oncóloga y le pidió que llene un formulario que le habían pasado desde OSPADEP para lograr que las bolsas de colostomía, fundamentales para su bienestar, lleguen en tiempo y forma, por hacerlas con dos meses de anticipación. Cuando le envió el formulario a la obra social, le respondieron que necesitaba adjuntar una receta con lo mismo que decía el formulario, una novedad para ella porque no había sido explicitada hasta el momento.

Mariela Lorena Páez pelea contra un cáncer de colon desde el 17 de octubre de 2024.

"Les pedí por favor que sean expeditivos y que me den todo lo que necesito para no tener que estar pidiendo una cosa, la otra y la otra. Que manden todo todo junto así yo le pido a la doctora una sola vez, porque yo la veo una vez por mes", relató Páez. El incorporado pedido había aparecido recién en ese momento, ya que en el intercambio de mails previos jamás había sido aclarado.

Fue Páez quien negoció con OSPADEP para lograr que las bolsas lleguen antes y no tener que estar esperándolas. Esto fue porque la compañía de insumos que lograron que se las acerque era de Santa Fe y no de la Capital Federal como ella. Fue literal que desde Implantmed S.A.S. le llevaron los insumos. "Ellos la verdad que no sabían cuál era la interna con la obra social, enviaron las bolsas directamente desde uno de sus transportes particulares", destacó.

El edificio central de la Obra Social del Personal de Aeronavegación de Entes Privados (OSPADEP).

Para la llegada de la negociación con OSPADEP, BigBang tuvo mucho que ver porque logró instalar el tema en las redes sociales. "Al otro día de que se publicó la nota, me llamó de OSPADEP la licenciada Mariel Cítara, la cual quería enterarse un poco de cuál era mi situación particular. Le comenté que hace un año me estaban negando las bolsas de colostomía y los demás insumos que necesito para mi colostomía", recordó Páez.

A partir de eso los reintegros se agilizaron y el problema económico, por el momento, dejó de existir. Aunque ahora, a la luz de los hechos, aprovecharon para volver a la carga y demorar nuevamente la entrega de los insumos. Es por eso que Páez siempre puso a su contacto en los intercambios de mails que se refieren a su tratamiento. Así fue que pudo ver, por ejemplo, cuando le negaron los removedores de pegamento -fundamentales para su cotidianeidad- y tomar cartas en el asunto para que se apruebe su autorización.

Las bolsas de colostomía son imprescindibles para muchos pacientes que atravesaron un cáncer de colon.

Si bien ya no se pasan la pelota entre OSPADEP y Activa Salud, la prestadora que responde por ellos, todavía siguen con los palos en la rueda a la obligación que tienen de respetar todos los pedidos que los oncólogos consideren necesarios, ya que corresponden al Plan Médico Obligatorio (PMO). La madre de hijos de 18, 16, 12 y 10 años entró en una pelea larga que no debería dar para priorizar su salud. Pero si no lo hace, ¿quién se encargará de que respondan a lo que acordaron con ella?