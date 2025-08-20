Escándalo en la Agencia de Discapacidad: audios comprometen a Karina Milei y a los Menem en un esquema de coimas millonarias

Los audios filtrados de Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y abogado personal del presidente Javier Milei, desataron un terremoto político. En las grabaciones, el funcionario habla sin filtros de retornos, sobreprecios, reuniones en Nordelta y un mecanismo de recaudación ilegal que, según sus propias palabras, involucra directamente a la Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei, y a los hermanos Menem.

La escena transcurre en un bar. El murmullo de fondo contrasta con la crudeza de la confesión. La voz es clara y reconocible: Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS y amigo íntimo de Milei. Con un tono que oscila entre la preocupación y la indignación, el funcionario se despacha: "A Karina se la van a llevar puesta con este escándalo". Lo que sigue en los audios difundidos por el periodista Mauro Federico en el ciclo Data Clave (Carnaval Stream) es demoledor. Spagnuolo describe, con nombres, porcentajes y montos, un entramado de corrupción montado por funcionarios directos de la Libertad Avanza sobre la Agencia Nacional de Discapacidad.

Habla de pagos de proveedores como peajes para acceder a contrataciones directas, de reuniones secretas en Nordelta, y de presiones directas de Martín Menem (Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación) y Eduardo "Lule" Menem (asesor de Karina Milei) para garantizar negocios a la droguería Suizo Argentina S.A. El mecanismo, según el propio Spagnuolo, funciona con una precisión quirúrgica. La empresa Suizo Argentina llama a proveedores y les exige un retorno: "De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia".

El porcentaje no es casual. "Si antes la coima era del 5% en los gobiernos anteriores, ahora trepó al 8%", detalla el funcionario. Y agrega que de ese total, Karina Milei recibiría el 3%, mientras otro 1% se perdería en la operatoria. La cifra mensual estimada: entre 500.000 y 800.000 dólares. Spagnuolo no duda en señalar a los beneficiarios: "Hay una línea de funcionarios por encima de los que yo llamo 'ratas', que se lleva medio palo por mes. ¿Quiénes son? Lule y Karina". Cabe señalar que en agosto de 2024, el abogado Alejandro Díaz Pascual ya había denunciado penalmente a la ANDIS por la contratación directa de Suizo Argentina.

La causa, que tramita en el Juzgado Federal N°11, habla de "defraudación por administración fraudulenta, estafa y negociaciones incompatibles con la función pública". La empresa en cuestión, además de proveer medicamentos al Estado, comercializa los productos Gentech, de la familia Menem, lo que configura un evidente conflicto de intereses. Según la denuncia, las reuniones donde se habría sellado el acuerdo se hicieron en la casa de Fernando "Tato" Menem (abogado y hermano de Martín), en Nordelta, con la presencia de Martín y Lule Menem, Spagnuolo y los empresarios Kovalivker, dueños de la droguería.

Lejos de desligarse, el propio titular de la ANDIS reconoce haber discutido el tema con Javier Milei. "Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los WhatsApp de Karina. Le dije: no te podés hacer el boludo conmigo. No me tires a mí este fardo". El Presidente, según su amigo y funcionario, prefirió mirar hacia otro lado. "Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores", relata Spagnuolo en otro pasaje. Lo más explosivo es que en los audios admite que los sobornos no son esporádicos ni menores: "Cada uno se queda con 20 o 30 mil dólares por mes... y después hay otra línea que se lleva medio palo".

De acuerdo con la propia voz de Spagnuolo en los audios difunditos por Data Clave: "Esto es apenas un cachito del quilombo que hacen". La bomba estalló ahora, pero algunos ya intuían lo que estaba en juego. En julio de 2024, Alejandro Fantino entrevistó a Spagnuolo en Neura y le lanzó una advertencia en vivo: "Se te nota nervioso. Se ve que sos un tipo que sufre lo que está viendo. Te asomaste a un abismo. Son gente genéticamente voraz. Muchas veces a los honestos como vos los usan como forros y los terminan tirando a un tacho de basura". El conductor incluso dejó flotando un nombre: "Escándalos puede haber en la provincia de Buenos Aires o pueden ocurrir, no sé, en Lule...". Spagnuolo, incómodo, intentó correrse de la polémica. Un año después, los audios lo muestran atrapado en la telaraña que Fantino había descrito.

El estallido del escándalo en la ANDIS ocurre en paralelo a los recortes brutales en el organismo, que incluyeron el despido de más de 300 empleados y la afectación de 1,5 millones de personas con discapacidad. Mientras miles de beneficiarios ven recortados sus apoyos básicos, según los audios, la cúpula oficialista se queda con retornos millonarios. Los audios difundidos por Carnaval Stream no solo comprometen a Spagnuolo. Apuntan directamente a Karina Milei, "Lule" Menem y Martín Menem, tres de las figuras más influyentes del círculo presidencial. El propio Spagnuolo, hombre de confianza de Javier Milei, admite que el Presidente sabe lo que ocurre. Y advierte, casi como una profecía: "A la primera que se van a llevar puesta es a Karina".