Francos blindó a Mario Lugones por los casos de fentanilo contaminado: "No tiene ninguna responsabilidad"

En medio de una semana decisiva en el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió con énfasis los vetos presidenciales y criticó a la oposición por lo que calificó como maniobras "poco serias" y "electoralistas". En diálogo con Eduardo Feinmann por radio Mitre, el funcionario se mostró convencido de que el Gobierno logrará sostener las observaciones de Javier Milei, incluso frente a iniciativas vinculadas a jubilaciones y discapacidad. "Son proyectos que no tienen dictamen de comisión. Ir al recinto sin un análisis serio de lo que estableció el Presidente me parece poco serio", sostuvo el jefe de ministros.

Además, advirtió que, detrás del impulso opositor, solo hay "una sanción absolutamente política en virtud de las elecciones que se aproximan". Uno de los pasajes más tensos de la entrevista llegó cuando Feinmann lo interpeló directamente: "¿Por qué son tan crueles con los jubilados y los discapacitados?". Franco rechazó la acusación sin dudarlo: "Eso es lo que atribuye la oposición política al Gobierno. Yo creo que no hay mayor crueldad para los sectores más carentes que la inflación". El funcionario defendió la estrategia económica oficial y negó cualquier emisión monetaria desde que el Presidente lo prohibió. "No se emite un centavo más", aseguró.

Al mismo tiempo, relativizó los reclamos por aumentos jubilatorios y programas de asistencia: "No tenemos recursos para eso. Salvo que nos digan que emitamos dinero, con lo cual tampoco lo vamos a aceptar porque es una política central de este gobierno no emitir y no tener déficit". Consciente de que la votación en Diputados será ajustada, Francos reveló que el Gobierno trabaja para convencer a los legisladores de no insistir con las leyes que implican gastos. "Yo entiendo que estamos en campaña electoral y es muy difícil, porque este es el único presidente que ha encarado la campaña sin ningún plan de platita", lanzó.

Consultado por la negativa de Córdoba a respaldar el veto en materia de discapacidad, disparó: "Que vengan y que aporten una parte de la coparticipación para pagar mayores fondos a todos los servicios de discapacidad". En otro tramo de la charla, Feinmann lo cruzó por la tragedia que ya dejó casi cien muertos por consumo de fentanilo adulterado. "¿Les importa el tema? Porque no escucho mucha preocupación", lo cuestionó el periodista. Franco respondió: "Cómo no nos va a importar. Es un tema que nos preocupa y queremos que se esclarezca rápidamente para llevar al menos esa tranquilidad a los familiares de las víctimas".

Milei y Lugones

No obstante, el jefe de Gabinete buscó blindar al ministro de Salud, Mario Lugones, y negó que haya pensado en renunciar: "Ayer en la tarde estuve hablando con él, me vino a visitar a mi despacho para comentarme cómo estaba el tema, por supuesto él no tiene ninguna responsabilidad. Me comentó cómo se venía avanzando en las investigaciones internas, el tema de las responsabilidades eventuales de algunos funcionarios de la ANMAT y las medidas que se van a tomar, por supuesto, que en su momento se van a se van a hacer públicas", describió Francos al ser indagados por el conductor de radio Mitre.

Fentanilo contaminado

De todas formas, Francos sí admitió fallas en la ANMAT y adelantó que habrá sanciones internas: "Iniciar los sumarios correspondientes, hacer la denuncia que haya que hacer", dijo y aclaró que "de ninguna manera" Lugones le presentó su renuncia. "El ministro no renuncia, no tiene una responsabilidad sobre el tema de esta cuestión", sentenció. Finalmente, el jefe de Gabinete reconoció la cercanía política que el empresario farmacéutico Ariel García Furfaro -acusado en la causa- habría tenido en el pasado. "El hecho de haber viajado en el avión presidencial que iba a buscar vacunas a Rusia ya revela otro nivel de vinculación", señaló, en referencia al kirchnerismo.