Escándalo en ANDIS: mensajes borrados en el celular de Diego Spagnuolo agitan la causa por coimas

La causa que investiga coimas y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con revelaciones que sacuden el tablero judicial. En las últimas horas, los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) lograron acceder al celular del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y encontraron mensajes borrados que podrían ser clave en el caso.

El hallazgo, sumado a las maniobras detectadas en dispositivos de otros implicados, sube la tensión en una trama que promete más sorpresas. El acceso al teléfono de Spagnuolo no fue sencillo: el exfuncionario se negó a proporcionar la clave de ingreso cuando el aparato fue secuestrado en su domicilio en un exclusivo barrio privado de Pilar.

Sin embargo, los especialistas de la DATIP lograron desbloquearlo y extraer información. Lo que encontraron fue inquietante: mensajes eliminados cuyo contenido y contexto aún están bajo análisis . Las preguntas sobre si estas acciones buscaban encubrir pruebas o entorpecer la investigación están en el centro del debate judicial.

La situación se complica aún más con otro dispositivo en poder de Spagnuolo que, según los investigadores, no estaba operativo y podría estar dañado. Mientras tanto, los fiscales aguardan el análisis de otros teléfonos secuestrados, entre ellos los pertenecientes a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer, accionistas de la droguería Suizo Argentina, señalada en los polémicos audios del caso como punto de partida de los pedidos de coimas para Karina, la hermana del presidente Javier Milei.

La tensión se extiende al ámbito judicial. El juez federal Sebastián Casanello evalúa ahora la situación procesal del jefe de Seguridad del barrio Nordelta, Ariel De Vicentis, acusado de encubrimiento por presuntamente alertar a los Kovalivkrer sobre un procedimiento policial.

De Vicentis negó haber dado aviso alguno y afirmó que su accionar se limitó a verificar la orden judicial. Pero el hecho de que uno de los hermanos abandonara el lugar antes del ingreso de las fuerzas genera sospechas difíciles de disipar.

En paralelo, Daniel María Garbellini, otro exfuncionario desplazado de ANDIS, entregó su celular junto con la clave de acceso, lo que podría acelerar el análisis de su dispositivo. Sin embargo, el foco sigue puesto en los mensajes borrados del teléfono de Spagnuolo y en las conexiones que puedan surgir entre los implicados.

La causa por coimas en ANDIS se convierte en un rompecabezas cada vez más complejo. Con cada avance tecnológico y judicial, las piezas parecen encajar en un entramado que podría desenmascarar prácticas corruptas al más alto nive en el gobierno de los esotéricos hermanitos Milei. La tensión crece y las miradas están puestas en los próximos pasos que darán los investigadores.