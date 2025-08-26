La confianza en el gobierno de Javier Milei se desploma: los jóvenes, su bastión, también le dan la espalda

En un contexto político marcado por tensiones y descontento social, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella acaba de arrojar un dato inquietante para el gobierno de Javier Milei. Según la última medición, la confianza en su gestión cayó un 13,6% en tan solo un mes, alcanzando su nivel más bajo desde el inicio de su mandato. Pero lo más llamativo del informe es que la mayor pérdida de apoyo se dio entre los jóvenes, quienes alguna vez fueron el pilar más sólido de su popularidad.

Los números no mienten y, en este caso, son implacables. El ICG de agosto se ubicó en 2,12 puntos sobre una escala de 0 a 5, una caída significativa no solo respecto al mes anterior, sino también en comparación al mismo mes del año pasado, cuando el índice era un 16,5% más alto . Para Milei, este desplome marca un golpe en su imagen justo en la antesala de elecciones clave en provincias como Buenos Aires y Corrientes, y en medio del escándalo por los audios que involucran a sus funcionarios más próximos (su hermana Karina Milei y su armador político Lule Menem) en causas de corrupción y coimas.

Libertarios en la cuerda floja

Si hay algo que caracterizó al fenómeno Milei desde sus inicios fue su capacidad para captar la atención y el apoyo de los más jóvenes. Su discurso disruptivo y su promesa de "dinamitar todo" resonaron especialmente entre los menores de 30 años, quienes veían en él una esperanza de cambio frente a los vicios tradicionales de la política argentina. Sin embargo, ese entusiasmo parece haberse evaporado. Según el informe, el ICG entre los jóvenes de 18 a 29 años cayó un alarmante 24,4% en el último mes , ubicándose en apenas 2,11 puntos.

La ironía no pasa desapercibida: quienes alguna vez fueron el sostén más fervoroso del proyecto Milei ahora lideran su rechazo. ¿Qué pasó? La respuesta parece estar en una economía que no termina de arrancar y que golpea especialmente a esta franja etaria. Los salarios deprimidos, la dificultad para conseguir empleo estable y el costo social de las políticas económicas han minado las expectativas de quienes veían en Milei una solución a sus problemas.

El nivel de confianza en el gobierno de Milei cae estrepitosamente

El desencanto no es exclusivo de los jóvenes. Entre las personas mayores de 50 años, el ICG también mostró una caída significativa del 14,6%, mientras que entre los adultos de 30 a 49 años disminuyó un 8%. Sin embargo, las diferencias por género revelan otra grieta en la percepción del gobierno. Mientras que entre los hombres el índice se mantuvo relativamente menos afectado con una caída del 8,3%, las mujeres reflejaron un rechazo mucho más marcado: el ICG entre ellas se ubicó en apenas 1,80 puntos, con una baja del 20% .

Este dato no es menor si se tiene en cuenta que las políticas recientes del gobierno han sido duramente criticadas por sectores vinculados a temas sensibles como salud pediátrica, discapacidad y jubilaciones.

Los niveles de confianza en jóvenes también cayó

El AMBA: epicentro del descontento

Geográficamente, la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentra las mayores caídas en la confianza hacia Milei. En la Ciudad de Buenos Aires, el índice se derrumbó un 28,2%, quedando en apenas 1,76 puntos. En el Gran Buenos Aires la situación es similar: una baja del 23,3% dejó al ICG en 1,68 puntos. Estos números preocupan especialmente al oficialismo dado que la provincia de Buenos Aires será clave en las próximas elecciones legislativas.

En contraste, la caída fue menos pronunciada en el interior del país, donde el índice quedó en 2,39 puntos, un descenso del 7,4%. Este dato evidencia una brecha territorial en la percepción del gobierno que podría jugar un rol determinante en los comicios nacionales.

Javier Milei

El informe también desglosa las áreas específicas donde la confianza se deterioró más marcadamente.