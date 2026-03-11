Escándalo por una foto que circula de Adorni comprando en Prada: el gobierno asegura que es IA

El reciente viaje del Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, a los Estados Unidos desató una tormenta política que amenaza con convertirse en un verdadero escándalo por haber llevado a su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial. Este gesto, que en otro momento él mismo criticó cuando era vocero de gobiernos peronistas, genera indignación tanto en sectores opositores como dentro de su propio espacio libertario.

Sin embargo, lo que más alimenta la polémica es una foto que comenzó a circular en redes sociales, donde se ve a Adorni y su esposa saliendo de una tienda de la exclusiva marca de lujo Prada en la Quinta Avenida, con bolsas en mano que no tardó en viralizarse. Aunque desde el gobierno se ha asegurado que la foto es falsa y generada mediante inteligencia artificial, el daño ya está hecho.

La foto que desató el escándalo

La diputada nacional Marcela Pagano no perdió tiempo y presentó una denuncia penal contra Adorni, acusándolo de peculado y defraudación contra la administración pública. Además, utilizó sus redes sociales para disparar: "Ay ay ay Manuel Adorni, de no tener para el café, de tu humilde programa grabado en un living de un departamento, sin escalas a comprar en Prada. Se ve que le estás sacando con tu familia un buen jugo al cargo, mientras los argentinos sufrimos el industricidio que vos militás . Nos hacés pagarte tus viajes a NY y tus vuelos privados a Punta a todos los que en rigor son los verdaderos deslomados. Entraste a la política para tener un ascenso social. VERGONZOSO el candidato a Jefe de Gobierno de Karina en CABA. ¿Te acordás cuando te indignabas de las compras de ropa importada de la ex presidenta CFK? O sea, si lo hace un 'liberal' está bien?", cuestionó.

Por otro lado, desde la oposición, el jefe del bloque peronista en diputados, Germán Martínez, también mostró su descontento y solicitó formalmente la interpelación de Adorni y no descartó la posibilidad de iniciar un proceso de destitución: un escenario que podría poner al gobierno libertario en una posición aún más comprometida.

Ay ay ay @madorni de no tener para el café, de tu humilde programa grabado en un living de un departamento, sin escalas a comprar en Prada. Se ve que le estás sacando con tu familia un buen jugo al cargo, mientras los argentinos sufrimos el industricidio que vos militas, nos... pic.twitter.com/4r4MQUZwt7 — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 11, 2026

Sin ir más lejos, la que también se posicionó fue la cantante Lali Espósito quien, con un emoji de payaso dejó sentada su postura y al mismo tiempo hizo referencia a su canción Payaso, esa que le dedicó al presidente Javier Milei pero ahora también a este funcionario de las fuerzas del cielo.

Lo que más preocupa al oficialismo no son solo las críticas externas, sino las que provienen de periodistas ideológicamente afines al gobierno. Voces como las de Jonatan Viale, Guadalupe Vázquez y Manu Jove que cuestionaron abiertamente el comportamiento del jefe de gabinete.

Jove fue contundente al señalar: "Sobre el viaje a Punta del Este, Adorni dijo que 'de su vida personal no habla'. ¿No es de interés público si un funcionario con sueldo congelado de $3,5 millones se sube a un vuelo privado que tiene un costo promedio de 15 mil dólares? Me suena a que sí", expresó haciendo referencia al estilo de vida ostentoso del funcionario no pasó desapercibida.

Por su parte, Vázquez lanzó una pregunta que resonó fuerte: "¿Qué hubiéramos dicho si era Alberto Fernández?", haciendo alusión al ex presidente peronista y sugiriendo un doble estándar en la percepción pública.

[POLÍTICA] "¿Qué hubiéramos dicho si era Alberto Fernández?": el duro análisis de Guadalupe Vázquez sobre la justificación de Adorni por el viaje de Bettina Angeletti, su esposa.pic.twitter.com/UliA1NhBHh https://t.co/KO4gKqNFwr — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 11, 2026

Viale también se sumó al coro crítico: "Para la gente que no sabe, Adorni subió a la esposa al avión presidencial. ¿Eso no es un poquito castita o castota? Una cosa, trabajo sacrificado es un camionero... bueno, no importa. Segundo, ¿Qué pasa si hubiera sido al revés? ¿Qué pasa si se hubiera subido la mujer del jefe de gabinete Agustín Rossi en el gobierno de Alberto Fernández, o la mujer de Santiago Cafiero? Lo estarían matando", señaló con ironía.

La granja de trolls libertarios está que arde y en varios tuits aseguran que la imagen difundida es falsa y que fue generada mediante inteligencia artificial para desprestigiar al jefe de gabinete. Sin embargo, esta explicación no es suficiente para calmar las aguas porque la foto muestra a Manuel Adorni y Bettina Angeletti saliendo de Prada con bolsas en mano, lo que da pie a especulaciones sobre gastos innecesarios y lujos financiados con recursos públicos.