Espert acorralado: la Justicia de EE.UU. confirmó un giro de 200 mil dólares de un empresario acusado de narcotráfico

El escándalo volvió a golpear de lleno a José Luis Espert. Según documentación de la justicia estadounidense, el diputado y actual presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados recibió el 1 de febrero de 2020 un giro por 200 mil dólares desde un fideicomiso controlado por Débora Lynn Mercer-Erwin y Alfredo "Fred" Machado. Ambos fueron acusados en Texas de integrar "una conspiración para producir y distribuir cocaína", además de fraude y lavado de activos. Mercer-Erwin ya fue condenada a 16 años de prisión, mientras que Machado permanece detenido en la provincia de Río Negro, aguardando que la Corte Suprema resuelva su extradición.

El diputado de La Libertad Avanza recibió en 2020 un pago desde un fideicomiso ligado a Alfredo "Fred" Machado

La revelación, incluida en una denuncia penal presentada por el dirigente Juan Grabois, dejó al descubierto la ruta del dinero que vincularía al economista libertario con una de las estructuras criminales más poderosas de la región. "A partir de la documentación presentada como prueba fehaciente y directa por la fiscalía del Distrito Este de Texas, durante el juicio contra la organización dedicada al narcotráfico integrada por Mercer-Erwin y Machado, se tomó conocimiento de -por lo menos- un pago realizado por estos peligrosos criminales a Espert", señala el escrito al que accedió el diario PERFIL.

No se trata de un vínculo casual. La relación entre Espert y Machado está documentada desde 2019, cuando el economista viajó a Viedma en un avión privado del empresario para presentar su libro La Sociedad Cómplice. Allí, en su provincia natal, Machado fue mencionado públicamente como apoyo de campaña. Desde entonces, periodistas de investigación como Sebastián Lacunza y Rodis Recalt vienen exponiendo cómo el pacto incluyó no sólo dinero en efectivo, sino también logística con un jet privado matrícula N28M y hasta una camioneta Grand Cherokee.

La denuncia de Grabois sostiene que, en los registros contables reservados de la organización, Espert aparece bajo la categoría de "cómplice", y que el giro de 200 mil dólares de 2020 fue apenas el inicio de un esquema de financiamiento irregular. El crecimiento patrimonial del diputado refuerza las sospechas: "según sus declaraciones juradas, Espert incrementó su patrimonio en más de 230 millones de pesos en solo dos ejercicios fiscales, pasando de 29.489.019 pesos en 2022 a 261.965.406 en 2024". El incremento, del 789%, "resulta absolutamente desproporcionado en relación a sus ingresos laborales y de rentas declaradas", destacaron.

Espert junto a Alfredo "Fred" Machado

Y agregaron: "Incluso contemplando los generosos montos informados". De esta manera, la sombra del narcotráfico se proyecta así sobre uno de los principales referentes de Javier Milei en el Congreso. Mientras Machado enfrenta en tribunales de Estados Unidos acusaciones por estafas millonarias vinculadas a la comercialización de aviones y por haber lavado más de 600 millones de dólares de carteles de Guatemala, en Argentina su vínculo con Espert se vuelve cada vez más difícil de justificar.