Espert negó vínculos con Machado ante la Justicia y pidió su sobreseimiento: "Yo no revisé, ni siquiera vi, las rendiciones"

El diputado José Luis Espert declaró por escrito en el expediente 1780/2021 ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y negó haber tenido responsabilidad en la contratación de aeronaves presuntamente vinculadas al empresario detenido Federico "Fred" Machado durante la campaña presidencial de 2019. En el mismo descargo, pidió su sobreseimiento en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. "En ningún caso participé a título personal en su contratación, e incluso ignoraba por completo que pertenecían a Machado. Veo incluso en la causa que se encuentran registrados a nombre de diversas sociedades", sostuvo Espert en el escrito.

Marcelo Martínez De Giorgi

El legislador libertario insistió en que su rol fue estrictamente proselitista: "Mi función fue, exclusivamente, realizar actos eleccionarios en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país y exponer mi proyecto político en los medios de comunicación". Según explicó, su participación como candidato "extra partidario" del partido UNITE lo excluía de toda responsabilidad administrativa y financiera. "No participé, en absoluto, en lo vinculado con los fondos y gastos de la campaña electoral, de lo cual se encargaron las autoridades del partido político", agregó en el documento que terminó en las manos del juez De Giorgi.

Y agregó: "Ignoro por completo todo lo vinculado a la aplicación de los fondos recibidos, las contrataciones y las rendiciones de gastos realizadas por el apoderado luego del acto eleccionario". En cuanto a su relación con Machado, Espert reconoció un único vuelo compartido: el del 18 de abril de 2019 a Viedma para presentar su libro La sociedad cómplice. "Me fue presentado como un empresario de bajo perfil pero de reconocida trayectoria. Surgió que a los pocos días proyectaba la presentación de mi libro en Viedma y me ofreció viajar en un avión privado al evento. Acepté y, de hecho, le agradecí públicamente la colaboración", señaló.

De acuerdo al escrito presentado por Espert ante la Justicia, esto "no tendría ningún sentido si hubiera conocido, o siquiera presumido, que se trataba de una persona vinculada con hechos ilícitos de extrema gravedad". En el expediente, sin embargo, figuran al menos 35 vuelos relacionados con la campaña que el legislador evitó mencionar durante su descargo por video en X. Pero sí se defendió al respecto en el escrito: "Supongo, a título conjetural, que o bien las autoridades del partido se contactaron con Machado dada su predisposición a facilitar su aeronave cuando se ofreció a trasladarme con él a Viedma, o ocurrió a la inversa".

José Luis Espert

El legislador también intentó desmarcarse de las irregularidades contables detectadas en la rendición de gastos de UNITE: "Yo no revisé, ni siquiera vi, las rendiciones, porque como candidato extra partidario no era mi responsabilidad. Siempre presumí que todo estaba en regla". Y enfatizó: "No intervine en la contratación o pago de gastos del transporte por avión, ni en la aplicación y rendición de los fondos de la campaña". Finalmente, en su pedido de sobreseimiento, afirmó: "No tomé ninguna decisión, ni fui siquiera informado, ni realicé ninguna acción vinculada con los hechos adjudicados. Mi única actuación, como candidato extra partidario, fue viajar en los aviones, cuya titularidad registral desconocía, y menos aún que supuestamente pertenecían a una persona acusada de graves delitos".

José Luis Espert y Fred Machado

Sin embargo, las explicaciones de Espert colisionan con nuevas revelaciones provenientes de Guatemala. Publicaciones del medio de investigación CMI-Guatemala y del propio Ministerio Público de ese país, fechadas en 2020 y 2021, confirman que la empresa Minas del Pueblo S.A. -la misma que le pagó 200.000 dólares- es propiedad directa de Machado y está vinculada a una avioneta y a una pista clandestina que fueron puestas bajo investigación.

El tuit de CMI-Guatemala, fechado en mayo de 2020, fue tajante: "#DATO Minas del Pueblo, S.A., es del argentino Federico Machado. La avioneta también es propiedad de Machado, quien fue capturado recientemente en Argentina, a petición del gobierno de Estados Unidos, acusado de múltiples delitos incluyendo narcotráfico". Un año después, el Ministerio Público de Guatemala publicó que había detectado "una pista de aterrizaje y una aeronave que se encuentran bajo investigación", adjuntando la foto de un avión con matrícula N584LU.

La contabilidad del Bank Of América confirma la transferencia de u$s 200.000 del narcotraficante Fred Machado a José Luis Espert.

Estas publicaciones impactan de lleno en la estrategia de defensa del diputado, quien en un video reciente aseguró que los 200.000 dólares que recibió correspondieron a un contrato de consultoría profesional y no a un pago proveniente de Machado. "No fue un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios", dijo. Pero la evidencia internacional establece un vínculo directo entre la firma que giró el dinero y el empresario acusado de narcotráfico.