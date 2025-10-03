Último adiós a Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo: una vida marcada por la memoria, la verdad y la justicia

Es un día muy triste para quienes luchan por la memoria y los Derechos Humanos en Argentina. El jueves 3 de octubre se confirmó la partida de Vera Jarach, una mujer cuya vida estuvo atravesada por las tragedias más profundas del siglo XX y cuya voz se convirtió en un faro de esperanza y justicia.

La noticia fue comunicada por Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien expresó el desconsuelo que embarga a sus compañeras: "Nuestro corazón no nos da fuerza para detallar ahora lo que fue su vida cargada de valores".

Vera Jarach

Vera nació en Italia en 1928 y desde temprana edad conoció el rostro más cruel del odio. Su familia huyó del fascismo y las leyes raciales que perseguían a los judíos, buscando refugio en Argentina. Sin embargo, su abuelo paterno no logró escapar: fue asesinado en el campo de concentración de Auschwitz, una herida que marcó para siempre su vida y su compromiso con la memoria.

Décadas más tarde, el horror volvió a golpearla. En junio de 1976, su hija Franca, una joven estudiante de 18 años, fue secuestrada y desaparecida por la dictadura cívico-militar. Franca fue llevada a la ESMA, donde sufrió el destino trágico de los vuelos de la muerte.

Vera encontró en las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora un espacio para canalizar su dolor y convertirlo en lucha. Con una fuerza inquebrantable, recorrió el país y el mundo denunciando el terrorismo de Estado y exigiendo justicia para los 30.000 desaparecidos. Su doble condición de sobreviviente del Holocausto y madre de una desaparecida le otorgó una voz única que resonó en cada rincón donde la memoria buscaba abrirse paso.

" Yo viví dos genocidios: la Shoá y la dictadura ", solía decir Vera en entrevistas y conferencias. Su historia quedó plasmada en el documental Vera, dirigido por Manuela Irianni, donde reflexionaba sobre las heridas que atraviesan generaciones y sobre la necesidad de sumar a las consignas Memoria, Verdad y Justicia el pedido de "nunca más odio y nunca más silencio".

Hoy, las Madres despiden a Vera con palabras cargadas de amor y tristeza: "Vera querida, compañera inteligente, culta, alegre tantas veces y en silencio algunas otras... Estarás en cada paso nuestro y de quienes nos sigan. La sonrisa de Franca será siempre nuestra bandera".

La partida de Vera Jarach deja un vacío inmenso, pero también un legado que seguirá iluminando la lucha por una humanidad con justicia social. Su historia recuerda que la memoria no es solo un acto del pasado, es más bien un compromiso irrenunciable con el futuro. En la jornada del 3 de octubre, la despiden de 17 a 20hs y mañana de 8 a 11hs en la Legislatura porteña; a las 11 mañana sale el cortejo hacia el cementerio de la Chacarita directo al crematorio.