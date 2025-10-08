Espert en el ojo de la tormenta: pidió licencia tras escándalo por sus vínculos con Fred Machado

El diputado nacional José Luis Espert, figura destacada del partido de las fuerzas del cielo, solicitó este miércoles una licencia en su cargo hasta el final de su mandato. La decisión llega en medio de fuertes acusaciones que lo vinculan con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico, lavado de dinero y extraditado hace sólo 24 horas a los Estados Unidos.

En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Espert justificó su pedido alegando "motivos particulares" en un escueto texto: "De mi consideración: por medio de la presente me dirijo a Usted a fin de solicitar licencia por motivos particulares desde el día de hoy, 8 de octubre hasta el 8 de diciembre del corriente año".

José Luis Espert

Sin embargo, la situación política del legislador libertario se ha vuelto insostenible tras la revelación de que habría recibido USD 200 mil de una empresa asociada a Machado durante su campaña presidencial en 2019. Este monto, según declaraciones del propio empresario, era solo un adelanto de un contrato mayor relacionado con una supuesta asesoría en Guatemala.

El fin de semana pasado, Espert ya había dado un paso atrás al declinar su candidatura para renovar su banca como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires lo que dejó a Diego Santilli y a Karen Reichardt peleando por el primero lugar aunque lo terminó ganando ella. Además, presentó su renuncia a la Comisión de Presupuesto, donde enfrentaba varios cuestionamientos de la oposición en el marco del debate por la Ley de Gastos 2026.

La escueta carta de Espert para pedir licencia

La izquierda y el kirchnerismo elevaron la presión para que Espert no solo pida licencia sino que renuncie definitivamente a su escaño. Vilma Ripoll fue una de las voces más críticas en la Cámara Baja: "Nos mintió a todos. Esto no es un error ni una casualidad; es un claro ejemplo de cómo el narcotráfico busca influir en la política. Si Espert dice que rechaza los fueros y los privilegios, entonces debe renunciar ".

Ripoll también denunció supuestos episodios de maltrato por parte del diputado y lo acusó de ausencias reiteradas en el recinto. "Ahora él habla de 'bala o bala' para los narcos. Que se cuide, porque quizás termine siendo víctima de su propia definición", añadió con dureza.

La polémica ya generó divisiones dentro del oficialismo de Javier Milei que no hace más que fingir demencia organizando actos proselitistas en el Movistar Arena y pone en jaque -una vez más- la credibilidad del espacio político que José Luis Espert representa. Por su parte, el diputado dio explicaciones públicas sobre las acusaciones que lo involucran directamente con Fred Machado pero terminó negando todo y responsabilizando a la oposición de una "operación" en su contra.