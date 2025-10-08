Para algunas cosas, sí hay plata: el Gobierno admitió que reimprimir las boletas únicas costaría más de $12 mil millones

En medio de la polémica por la organización de los comicios bonaerenses y mientras la crisis económica golpea a los sectores más vulnerables, el Poder Ejecutivo Nacional reconoció ante la Junta Electoral de Buenos Aires que reimprimir la totalidad de las boletas únicas papel (BUP) del distrito implicaría un desembolso de $12.169.655.000. El documento oficial -firmado por el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y fechado el 7 de octubre de 2025- detalla que la cifra surge de los cálculos realizados por CORASA y las áreas técnicas del ministerio. "Según la información brindada por CORASA, ante una eventual reimpresión de las Boletas Únicas Papel (BUP) implicaría un gasto aproximado de doce mil ciento sesenta y nueve millones seiscientos cincuenta y cinco mil pesos ($12.169.655.000)", sostiene el texto.

Lo más llamativo del informe oficial es que, pese al ajuste presupuestario que atraviesan áreas como salud, educación y ciencia, el Ejecutivo afirma contar con los recursos necesarios para cubrir semejante erogación. "Esta jurisdicción cuenta con crédito presupuestario suficiente, que permitiría afrontar el gasto de la eventual reimpresión de las BUP, una vez efectuadas las readecuaciones de partidas correspondientes", se indica en la respuesta a la Junta Electoral.

El documento también aclara que no sería necesario realizar una nueva licitación: "De acuerdo a lo informado por CORASA a este Ministerio, no resultaría necesaria la realización de un nuevo proceso licitatorio", señala el texto. En cambio, se formalizaría "una adenda al convenio celebrado por la entonces Vicejefatura de Gabinete del Interior y el Correo Oficial de la República Argentina", lo que deja abierta la puerta a una ejecución directa y veloz del contrato, sin competencia de precios.

En cuanto a las empresas beneficiarias, el Ejecutivo confirmó que la tarea recaería en cuatro grupos adjudicatarios: DP Argentina S.A., Su Papel S.A. Ramón Chozas S.A. UT, Boldt Impresores S.A. IPESA UT y Artes Gráficas del Litoral S.A. - Impresora Print S.A. - Oportunidades S.A. Gestión Compartida S.A. Unión Transitoria. Estas firmas, vinculadas históricamente a la impresión de material electoral, disponen de seis plantas de producción con capacidad para fabricar 3,3 millones de boletas en apenas cinco días.

El Gobierno detalló que el proceso de reimpresión, desde la aprobación del modelo final hasta la entrega en el distrito, "arroja un total de cinco (5) días por cada lote", lo que implica un cronograma de altísima velocidad para un operativo de semejante magnitud. Sin embargo, la revelación del gasto proyectado vuelve a encender las alarmas sobre el uso de fondos públicos en un contexto de fuerte ajuste, donde el propio Ejecutivo justifica recortes en programas sociales, de investigación y en infraestructura educativa con el argumento de "déficit cero". Mientras tanto, los más de 12 mil millones de pesos que costaría reimprimir las boletas podrían equivaler, por ejemplo, al presupuesto anual de un hospital público de alta complejidad o al financiamiento de miles de becas universitarias.