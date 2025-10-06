Espert se va por la puerta de atrás: renunció a la Comisión de Presupuesto en medio del escándalo por el narco Fred Machado

José Luis Espert oficializó este lunes su renuncia a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La decisión, presentada por escrito ante el presidente del cuerpo, Martín Menem, marca el punto más crítico en la crisis política que atraviesa el economista libertario, tras la confirmación del cobro de 200.000 dólares provenientes del empresario Fred Machado, sospechado en una causa por narcotráfico en Estados Unidos. "Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de comunicarle mi renuncia a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Casa", reza el escrito enviado al presidente de la Cámara de Diputados.

La renuncia de Espert

El alejamiento de Espert, que no solo integraba la Comisión sino que la presidía, responde a una maniobra del oficialismo para desactivar el escarnio público que ya había comenzado a salpicar al propio Gobierno. La Libertad Avanza (LLA) busca evitar que sea la oposición, en el pleno del recinto, la que lo termine desplazando por votación. El reemplazante elegido, Bertie Benegas Lynch, responde a la confianza directa de Javier Milei y será, según las fuentes, el nuevo titular de una comisión clave: la que debe debatir el Presupuesto 2026. El cambio se definirá formalmente en una reunión de la "mesa política" de LLA, prevista para mañana.

La renuncia llega horas después de que Espert declinara su postulación como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La confirmación de los fondos recibidos de Machado precipitó su caída en picada y dejó al descubierto las internas en el oficialismo, que hasta la semana pasada se negaba a desplazarlo. La presión, sin embargo, se volvió insostenible. "La semana pasada pedimos que Espert deje la presidencia, pero La Libertad Avanza se negó", recordó Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria. "No era nuestra intención ocupar el cargo, sino que nombren a otro diputado de su bloque. Hoy se terminó confirmando lo inevitable".

Desde la oposición advierten que el procedimiento no es tan simple como lo presenta el oficialismo. "No lo pueden correr sin una reunión de comisión. No es por nota ni por anuncio porque las autoridades se votan", subrayaron legisladores de distintos bloques, que exigen una instrumentación formal del reemplazo. El episodio ocurre en vísperas de una sesión fijada para el miércoles al mediodía, la cual incluye temas de alto voltaje político: la modificación de la Ley 26.122 sobre decretos de necesidad y urgencia, la designación del defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, y la discusión de varios proyectos de emergencia económica, productiva y en discapacidad.

También se debatirá la eventual remoción de Espert del cargo que ahora deja vacante, tras denuncias de presunto incumplimiento de funciones. En paralelo, la oposición prepara pedidos de informes al ministro de Economía, Luis Caputo, sobre las negociaciones para un posible blindaje financiero con Estados Unidos, y la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el fin de promover una moción de censura. El temario incluye además reclamos por el vaciamiento presupuestario en ciencia y tecnología, irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la crisis del IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas.