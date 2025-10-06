Paran los aviones: APLA anunció medidas de fuerza para el fin de semana largo

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció medidas de fuerza que podrían paralizar vuelos en el Aeroparque Jorge Newbery durante este fin de semana largo. Los pasajeros que planeen viajar entre el jueves 9 y el viernes 24 de octubre deben prepararse para posibles demoras y cancelaciones después de negociaciones fallidas entre trabajadores y empresarios aeronáuticos.

En un comunicado categórico, APLA denunció: "La demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial", calificando la situación como "una nueva provocación por parte de esta administración". Además, el gremio señaló "reiterados y sistemáticos incumplimientos" del convenio colectivo de trabajo, lo que ha llevado a la decisión de iniciar "medidas de acción directa".

APLA para este fin de semana largo

Las asambleas programadas por los pilotos se llevarán a cabo el jueves 9 de octubre, entre las 16:00 y las 20:00 , y el viernes 24 de octubre, de 06:00 a 10:00 . Durante estos períodos, se espera que "se produzcan demoras en los vuelos y posibles cancelaciones", según confirmó APLA. La protesta se centrará en Aeroparque, el principal centro de operaciones de vuelos domésticos y regionales en Buenos Aires.

El conflicto no solo radica en las negociaciones salariales frizadas, sino también en el impacto del proceso de desregulación del sector aéreo. APLA advirtió que esta situación: "Impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano" y, en esa misma línea, responsabilizó directamente a Aerolíneas Argentinas "de cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación" durante las jornadas de asambleas para organizar la fuerza de lucha de los y las trabajadoras aeronáuticas.

𝗣𝗥𝗢𝗫𝗜𝗠𝗔𝗦 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗗𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗔𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔



Una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración.... pic.twitter.com/AWhoDjybmy — APLA (@aplapilotos) October 6, 2025

La falta de respuesta oficial por parte de la aerolínea nacional agrava aún más la incertidumbre. Hasta el momento, la gestión libertaria a cargo de Aerolíneas Argentinas emitió un comunicado sobre cómo planea manejar la situación, dejando a los pasajeros en un limbo. Este nuevo episodio se suma a una serie de tensiones entre APLA y la administración libertaria que lidera la compañía aérea. Las políticas de desfinanciamiento y congelamiento de salarios son batallas que los trabajadores organizados brindan a diario para garantizarse condiciones laborales dignas y estabilidad.

Ante este panorama, se recomienda a los viajeros verificar el estado de sus vuelos a través de los canales oficiales antes de dirigirse al aeropuerto. La incertidumbre generada por estas medidas podría afectar gravemente los planes de miles de personas durante un fin de semana clave para el turismo interno por el día de la Diversidad Cultural.