Estados Unidos negocia un swap de US$ 20.000 millones con la Argentina y promete "comprar" parte de la deuda

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que su país negocia con la Argentina un swap de US$ 20.000 millones y que está dispuesto a intervenir en los mercados comprando bonos de la deuda argentina si la situación lo requiere. El anuncio llegó a través de un extenso comunicado en su cuenta de X, donde además detalló la sintonía política y económica entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Javier Milei. "Ayer, Donald Trump y yo conversamos extensamente con el presidente Javier Milei y su equipo directivo en Nueva York. Como ha declarado el presidente Trump, estamos listos para hacer lo necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino", expresó Bessent en un muy extenso comunicado a través de su cuenta personal en las redes sociales.

Y agregó: "Bajo la presidencia de Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad". El funcionario norteamericano precisó que el Tesoro "está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones lo exijan", al tiempo que adelantó la disposición de otorgar "un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria".

En ese sentido, confirmó que "el Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central" y remarcó que se trabaja en "estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva".Bessent también señaló que Estados Unidos "está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria" y que colabora con la administración Milei para "poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas".

Según detalló, "Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos". El secretario del Tesoro reveló además que mantiene contacto con "numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo". Y subrayó: "La Administración Trump mantiene un firme apoyo a los aliados de Estados Unidos, y el presidente Trump ha otorgado al presidente Milei un respaldo excepcional a un funcionario extranjero".

De acuerdo con sus dichos, esto demuestra "su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina". Por último, Bessent prometió que "inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas", y concluyó: "Seguiré de cerca los acontecimientos y el Tesoro sigue plenamente preparado para hacer lo que sea necesario".

Frente a este respaldo explícito de parte de Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionó con entusiasmo al posteo de Bessent: "Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary Scott Bessent. Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!". Lo propio hizo Milei en su cuenta de X: "Gracias presidente Donald Trump y señor secretario Scott Bessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino".

El presidente argentino también valoró "profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos" y concluyó: "Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. MAGA!". Sólo resta saber qué dará la Argentina a cambio de semejante ayuda económica que le permitirá al presidente Milei llegar con oxígeno a las elecciones de octubre.