Esteban Bullrich rompió con el PRO y apuntó contra la "protección brindada a Manuel Adorni"

En una decisión que sacudió al PRO y profundizó las tensiones internas que atraviesa el espacio, Esteban Bullrich anunció su renuncia irrevocable al partido que ayudó a fundar hace más de dos décadas junto a Mauricio Macri. A través de una extensa carta dirigida al expresidente, el exsenador explicó que ya no se siente representado por las decisiones de la fuerza y señaló que "la protección brindada a Manuel Adorni" fue el hecho que terminó de marcar una ruptura definitiva. "Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años", comenzó Bullrich.

Lejos de plantear una salida marcada por disputas personales, el ex ministro de Educación sostuvo en el texto difundido en sus redes sociales que su decisión responde a una cuestión de principios y a una creciente distancia entre los valores fundacionales del partido y el rumbo adoptado en los últimos años. "No es fácil escribir estas líneas. Una parte importante de mi vida está unida a la historia del PRO. Compartimos el sueño de construir una nueva forma de hacer política, basada en la honestidad, la cercanía, la vocación de servicio y el respeto por las instituciones", expresó.

Bullrich recordó que gran parte de su trayectoria política estuvo vinculada al espacio amarillo y aseguró que siente una "obligación moral" de ser coherente con los ideales que impulsaron su nacimiento. "Desde hace ya un tiempo me cuesta reconocer en muchas decisiones del partido el espíritu que nos dio origen. No se trata de diferencias tácticas, ni de matices propios de cualquier fuerza política. Se trata de una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos", afirmó.

Esteban Bullrich rompió con el PRO

En uno de los pasajes más personales de la carta, el dirigente hizo referencia al impacto que tuvo en su vida el diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que lo llevó a alejarse de la actividad política cotidiana y a desarrollar una mirada más introspectiva sobre el liderazgo y la coherencia. "Mi enfermedad me obligó a mirar la vida desde otro lugar. Me enseñó que el tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia", escribió. Y agregó: "También me confirmó una convicción que atraviesa Liderazgo espiritual: el verdadero liderazgo no nace del poder ni del éxito electoral; nace de la coherencia entre los valores que proclamamos y las acciones que elegimos cuando esos valores son puestos a prueba".

Esteban Bullrich rompió con el PRO

Sin embargo, el tramo más contundente de su mensaje estuvo dirigido a cuestionar la postura que adoptó el PRO frente a la situación política de Manuel Adorni. Para Bullrich, la actitud del partido frente al jefe de Gabinete terminó de cristalizar una diferencia de fondo. "En ese camino de reflexión fui comprendiendo que permanecer en el partido implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme. La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia", sostuvo.

A continuación, profundizó sus críticas sobre el comportamiento institucional de la fuerza política. "No porque crea que una persona defina el destino de un partido, sino porque las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender. Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo", manifestó.

Pese a la dureza de sus cuestionamientos, Bullrich evitó un tono confrontativo y remarcó que su decisión no nace del resentimiento ni de conflictos personales. "No escribo estas palabras desde el enojo ni desde el resentimiento. Siento un profundo agradecimiento por el camino recorrido, por las oportunidades que recibí y por tantas personas valiosas con las que compartí este proyecto", señaló.

Incluso dedicó un reconocimiento a Mauricio Macri, fundador y actual presidente del partido. "También mantengo hacia vos un sincero reconocimiento por haber impulsado un espacio que cambió para siempre el mapa político argentino y permitió que muchos encontráramos un lugar desde donde servir al país", escribió. Sin embargo, aclaró que la permanencia en el partido ya no era compatible con sus convicciones personales. "Pero hay momentos en los que la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia. Permanecer, para mí, sería dejar de vivir de acuerdo con aquello que intento enseñar y transmitir", afirmó.

Mauricio Macri

Sobre el final de la carta, Bullrich aseguró que continuará comprometido con la vida pública desde otros ámbitos y reivindicó una visión de la política centrada en los valores éticos. "Mi compromiso con la Argentina permanece intacto. Seguiré trabajando, desde donde Dios me permita hacerlo, para promover una cultura política que entienda el poder como servicio, la verdad como un deber y la dignidad de cada persona como el centro de toda decisión", expresó. Finalmente, dejó un deseo para el futuro de la fuerza que ayudó a construir. "Deseo sinceramente que el PRO pueda reencontrarse con el espíritu que inspiró su nacimiento. Porque los partidos políticos, como las personas, solo perduran cuando tienen el coraje de volver una y otra vez a los principios que les dieron vida", cerró.