Estela de Carlotto cargó contra Nicolás Maduro: "Se ve claramente que él ha trampeado"

Pasaron 10 años de la inolvidable fecha en la que Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo, se reencontró con su nieto Ignacio Montoya Carlotto después de décadas de haberlo buscado desesperadamente. Sin embargo, dos días antes el sábado 3 de agosto, se conoció la preocupante y triste noticia del asesinato de una militante por los Derechos Humanos de Córdoba, viuda de un desaparecido.

Argentina parece haber cambiado radicalmente desde la asunción de Javier Milei y parece haber un retraso en cuanto a materia de Derechos Humanos que son constantemente cuestionados y pasados por alto. El asesinato de Susana Beatriz Montoya, viuda de Ricardo Fermín Albareda secuestrado por una patota del D2 en el '79 sacudió los movimientos de DDHH de Córdoba que confirmaron en voz de Fernando Albareda (hijo de ambos) que desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, recibían amenazas y mensajes intimidatorios.

Ignacio Montoya Carlotto y Estela de Carlotto

En esa línea, De Carlotto sentenció en Radio 10: "Mañana en reunión de comisión, nos van a contar cómo ha sido que la asesinaron y de qué forma. Es para una intimidación general, es para la gente que sale a la pelea con indignación o que se encierra en la casa por miedo a que le pase lo mismo".

Montoya fue encontrada por su propio hijo en el patio de su casa con un fuerte golpe en la cabeza y con una herida de arma blanca en el cuello. En esa línea, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo arremetió: "Estamos en un momento totalmente difícil pero hay que tener el criterio de que es un gobierno legal, ha sido votado pero no por eso hay que soportar este tipo de actividades que por lo menos no se ve que el Estado se condene".

Libertarios que visitaron a genocidas en Ezeiza

El asesinato de Montoya no fue casual. Se conoció que, hace pocas semanas, seis funcionarios libertarios visitaron a genocidas de la última dictadura cívico-militar en el penal de Ezeiza para otorgarles herramientas para que puedan tener prisión domiciliaria.

Con respecto a ese tema, De Carlotto expresó: "Estamos pasando momentos muy difíciles en un gobierno legal, votado. Pero tenemos dolores de cabeza, preocupaciones e indignaciones. Es que ir a ver a los genocidas, los diputados se quieren disculpar de una manera tonta porque nadie les va a creer. Es volver a un espacio que ya está más que metido en la mente de los argentinos, no queremos más desapariciones, muertes".

Estela de Carlotto

Lejos de amedrentarse por el contexto que se vive en Argentina, la abuela más querida de Argentina dio un mensaje de aliento y lucha pacífica: "No agachen la cabeza, pero sí pedir el respeto de tener comida en la casa todos los días, tener trabajo en un país que está lleno de soluciones. Que el gobierno sepa que no es una Dictadura y que por eso lo respetamos pero no coincidimos en esto del abandono del pueblo", dijo.

Además, puntualizó: "Hoy en día ha cambiado tanto la comunicación que por ahí no es tan necesario (salir a la calle), pero sí es necesario ir a la plaza. Demostrar ahí nuestra opinión, nuestras alegrías y nuestras tristezas. No hay que tener miedo, qué más nos puede pasar, ya nos han matado a nuestros hijos.

Venezuela, el controversial caso latinoamericano

En el país hermano latinoamericano se dio como ganador a Nicolás Maduro pero todo parece ser un fraude aunque todavía no hay nada demostrado. En línea con lo que expresó Cristina Fernández de Kirchner en México, la referenta de Derechos Humanos también opinó: "Este hombre (Nicolás Maduro) yo no tengo palabras para juzgarlo porque no puedo hablar de lo que no sé", se adelantó pero con contundencia opinó: "Se ve claramente que él ha trampeado, pero yo no sé si será un dictador, de todas formas los ha habido y los habrá. Están votados pero son dictadores también. Él está ofendiendo a la memoria de Chávez porque está trampeado y no quiere moverse. En América Latina, tenemos que defendernos. Fijate que todos tuvimos dictaduras en los mismos momentos, la mayoría", expresó contundentemente Estela de Carlotto.