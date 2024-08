La palabra de Alberto Fernández tras las acusaciones de violencia de género contra Fabiola Yáñez

Los nombres de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez están en las agendas nacionales e internacionales desde que, por una investigación por supuestas contrataciones irregulares de seguros con fondos del Estado Nacional, se descubrió que existieron chats que podrían comprobar que el ex presidente cometió violencia de género contra su esposa y madre de su hijo.

Fue el juez Julián Ercolini (que también lleva adelante la causa de los seguros) quien descubrió, en medio de los peritajes que se realizaron en el celular de la ex secretaria presidencial María Cantero, chats que demostrarían que la ex primera dama habría sufrido golpes en varios partes del cuerpo incluyendo el rostro.

Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

Al encontrarse este material probatorio en el celular de Cantero, fue el mismísimo Ercolini quien abrió un un legajo reservado en el expediente y lo envió a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 26 de junio pasado.

Acto seguido, Ercolini llamó personalmente a Yáñez (que reside con Francisco, su hijo con Fernández en España) y, a través de una conexión por zoom le preguntó si quería realizar una denuncia penal. Ella, no sólo negó los episodios de violencia de género sino que se negó a llevar adelante una denuncia.

Fabiola Yáñez, Alberto Fernández, Francisco y Dylan

El abogado de la familia, Juan Pablo Fioribello, fue quien dio más precisiones sobre el caso que publicó el periodista Claudio Savoia en el diario Clarín. El letrado de Fernández y Yáñez detalló: "Esos chats existieron. Fue una discusión de pareja muy fuerte cuando Alberto Fernández era Presidente de la Nación. La información surge a raíz del secuestro del celular de Cantero y de un chat que hay entre Fabiola y ella, donde Yáñez menciona una discusión que había tenido con Fernández".

Según explicó, en la llamada que tuvieron Yáñez y Ercolini nunca le preguntaron si los hechos habían existido o no, sino que la increparon directamente con el cuestionamiento: "¿Quiere hacer denuncia al respecto?". Fioribello explicó: "Ella dijo que no y el juez lo archivó. Fue de carácter reservado. No sé cómo aparecen estas filtraciones porque el juzgado lo mantuvo en secreto".

Juez Julián Ercolini

En cuanto a esa llamada también hubo más detalles que develó Fioribello: "El juez se manejó de una manera muy prudente, amable y contenedora con ella. Le brindó todo tipo de garantías en caso de que quisiera hacer la denuncia y ella dijo que no".

El letrado de la familia Fernández-Yáñez, dijo no haber visto "ninguna foto en el expediente ni nada de ningún formato", "a mí no me constan", explicó dejando más preguntas que respuestas sobre el caso.

La palabra de Alberto Fernández

Si bien el ex presidente no habló de manera oficial por ningún canal, lo hizo a través de su abogado que detalló: "Me contó lo mismo que me había contado ella por teléfono: que habían tenido una discusión y que era frecuente en esa época, más por tratarse de una persona que era Presidente de la nación y que eso hacía que no sea una pareja normal".

El relato siguió con las explicaciones de Alberto: "En ese contexto me dijo que bajo ningún concepto había sucedido agresión física. 'En mi vida tuve un solo hecho de violencia contra una mujer', indicó".

Abogado de la familia Fernández-Yáñez, Juan Pablo Fioribello

Según Fioribello, Alberto le habría contestado: "Uno puede discutir con una pareja y no por eso ser una persona violenta. El Presidente negó categóricamente haber realizado eso que dicen".

Además, Juan Pablo Fioribello confirmó: "El expresidente no fue citado a declarar y no fue invitado a prestar declaraciones porque no hay ninguna causa. No se hizo denuncia, no hay causa. Me parecería una vergüenza si alguien comete agresión hacia una mujer, pero no es este caso. Ambos dicen que eso no sucedió", dijo y terminó: "Fue una discusión de pareja. Hubo una discusión y después Yanez le contó eso a Cantero. Ellas no eran amigas, pero se lo contó porque, imagino, Cantero era alguien cercana a Fernández".