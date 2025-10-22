Estela de Carlotto cumple 95 años: la memoria viva que resiste al olvido y al odio

22 Octubre de 2025 13:32
Este miércoles, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, cumple 95 años. Símbolo de la lucha por los derechos humanos, su cumpleaños coincide con el Día Nacional del Derecho a la Identidad, fecha que el Congreso fijó el 22 de octubre de 2004 para honrar la tarea incansable de las Abuelas en la restitución de las niñas y los niños secuestrados durante la última dictadura militar.
Desde las redes de la organización que preside se compartió un sentido mensaje: "Hoy cumple 95 años Estela Barnes de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, la abuela de millones de argentinos y argentinas que defienden un país con Memoria, Verdad y Justicia. Es la Abuela del amor y la esperanza, la que nunca baja los brazos, la que se levantó contra la Dictadura y cada vez que brotan las injusticias".
Cristina Fernández de Kirchner no se quedó atrás y a través de su cuenta de X publicó una foto reciente junto a Estela y escribió: "Hoy, Estela cumple 95 jóvenes años. Ayer por la tarde vino a visitarme. Estela es un ejemplo de amor, fuerza y coherencia".
Los 95 años de Carlotto llegan en un contexto político donde los organismos de derechos humanos vuelven a ser blanco de ataques. Desde su asunción, el gobierno de Javier Milei impulsa discursos negacionistas y promueve la llamada "verdad completa", relativizando la magnitud del terrorismo de Estado y cuestionando la cifra de los 30.000 detenidos-desaparecidos. En este escenario, Estela alzó la voz y advirtió que el vaciamiento institucional —como el debilitamiento de la Secretaría de Derechos Humanos— representa un retroceso grave en las conquistas históricas del país.
A lo largo de más de cuatro décadas, Estela de Carlotto lideró una lucha que trascendió el dolor personal. Transformó su tragedia en acción política y colectiva. Bajo su conducción, Abuelas de Plaza de Mayo logró restituir la identidad de más de 140 nietos y nietas apropiados durante la dictadura, y fue clave en la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, herramienta esencial para las restituciones.
Su compromiso y su humanidad la hicieron ganadora de múltiples premios nacionales e internacionales, entre ellos la Mención de Honor "Diputado Juan Bautista Alberdi" por su trayectoria en derechos humanos, y en 2024, el Premio Ana Frank, por su defensa de la memoria y la diversidad.
Una ola de mensajes
En tiempos de censura simbólica y persecución ideológica, la figura de Carlotto se vuelve más luminosa que nunca. Su lucha representa la resistencia de las mujeres frente al poder autoritario, y su ejemplo demuestra que la memoria no envejece sino más bien se fortalece.
A los 95 años, Estela de Carlotto sigue encabezando la búsqueda de los nietos que faltan, enfrentando con serenidad y firmeza los intentos de borrar la historia. Su vida recuerda que los derechos humanos, la identidad y la justicia no son banderas del pasado, sino herramientas imprescindibles para defender el presente y construir un futuro digno. Porque, como ella misma dice, "la única garantía de no repetir la historia es la memoria".