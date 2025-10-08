Facundo Manes aseguró que Martín Menem lo amenazó: "Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda"

El diputado nacional Facundo Manes aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, lo amenazó en los pasillos del Congreso Nacional, de cara a la sesión especial de este miércoles y al quórum que el neurólogo colaboró con su presencia, que perjudica los planes del oficialismo libertario, porque podría ser el inicio de un límite a los decretos de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei. "El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: 'Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos'. Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina", denunció Manes en su cuenta de X (ex Twitter).

Facundo Manes aseguró que Martín Menem lo amenazó en el Congreso Nacional.

A los pocos minutos de la acusación, Menem contestó al tuit y negó las acusaciones en su contra: "No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro". La contra acusación no tuvo el efecto que podría haber tenido en otros momentos más positivos de la gestión libertaria, ya que la credibilidad del riojano no se encuentra en su mejor momento, a partir de la vinculación de su apellido a los escándalos de coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El candidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por el espacio "Para Adelante", que fundó tras salir de la Unión Cívica Radical (UCR), también le respondió a la negativa expresada. "Tirás la piedra y escondes la mano, Martín. Fue tal cual lo conté. La mentira son ustedes. Qué pena que no tengas coraje para bancártela", rechazó.

El ida y vuelta entre Facundo Manes y Martín Menem, luego de que negara la amenaza contra el neurólogo.

Al mismo tiempo, aprovechó su tiempo y cruzó a Menem con los últimos escándalos que golpearon las intenciones electorales libertarias. "Con respecto a la seriedad: ¿Ponen a Espert en la lista, lo bajan, piden reimprimir boletas, hacen un show en el Movistar Arena tomándole el pelo a los argentinos que no llegan a fin de mes y ahora pedís seriedad? No tiene remate, ni gracia", opinó.

Manes ya tiene un perfil opositor aunque muchas veces haya respaldado las iniciativas libertarias en el Congreso. Lo cierto es que desde que el asesor Santiago Caputo también lo amenazó a la vista de todos sus colegas, se radicalizó bastante de acuerdo a sus posiciones sobre la conducción libertaria.