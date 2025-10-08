Santilli le responde a Ramos Padilla: "No me importa el lugar, voy a estar donde el presidente me necesite"

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, tomó una decisión clave respecto a la lista de candidatos a diputados nacionales por la alianza entre La Libertad Avanza (LLA). El magistrado rechazó la propuesta de que Diego Santilli reemplace a José Luis Espert como cabeza de lista, dejando a Karen Reichardt al frente de la nómina.

Ramos Padilla aceptó la renuncia de Espert, quien quedó envuelto en el escándalo del empresario y acusado de narcotráfico Fred Machado, pero consideró inconstitucional el corrimiento propuesto por el oficialismo basado en el artículo 7 del decreto 171/19. Así, la lista quedó conformada con Reichardt como primera candidata, seguida por Santilli y Gladys Humenuk en tercer lugar.

Juez federal Alejo Ramos Padilla

La decisión judicial no solo impacta en la configuración de las boletas ya impresas, sino que también genera tensiones políticas dentro del partido de las fuerzas del cielo. El juez convocó a los apoderados de los partidos para discutir posibles soluciones, aunque se estima que las boletas con la imagen de Espert seguirán vigentes en el cuarto oscuro.

Desde el Gobierno nacional anticiparon que apelarán el fallo, mientras trabajan en una estrategia que contemple un escenario con Reichardt liderando la lista. Sebastián Pareja, armador bonaerense del oficialismo, ya trabaja a contrarreloj que analiza los próximos pasos.

La fiscalía recomendó que sea Karen Reichardt quien encabece la lista de La Libertad Avanza

Por su parte, Santilli rompió el silencio en sus redes sociales tras conocerse la resolución. En un mensaje cargado de firmeza, escribió: "No me importa el lugar. No me importa si voy primero, segundo o tercero. Voy a estar donde el presidente me necesite". En su publicación, Santilli destacó que lo esencial no son los cargos, sino "las ideas del cambio" y "garantizar las reformas" que impulsa el Gobierno desde hace dos años.

El dirigente también cuestionó duramente a quienes, según él, buscan frenar el avance del oficialismo: " ¿Tanto miedo le tienen a la Boleta Única? ¿Tanto miedo le tienen a competir en igualdad de condiciones?". Y, en la misma línea agregó: "Queda claro que los dinosaurios de la política quieren burlar la voluntad de la gente y embarrar la democracia".

No me importa el lugar. No me importa si voy primero, segundo o tercero. Voy a estar donde el presidente me necesite.



Porque lo importante no son los cargos ni la cartelería. Lo importante son las ideas del cambio, garantizar las reformas, sostener y profundizar el rumbo que... — Diego Santilli (@diegosantilli) October 8, 2025

En un llamado a la militancia y al electorado, Santilli concluyó su mensaje con un tono combativo: "Por eso no aflojemos. No les regalemos ni un centímetro a los que quieren volver al pasado. Este 26 de octubre, ahora más que nunca, hay que ir a votar contra los que se resisten al cambio que la Argentina necesita".

Las listas de La Libertad Avanza están lejos conformarse y el tiempo corre. Teniendo en cuenta que las elecciones son el 26 de octubre, el partido de Javier Milei cuenta con muy pocas oportunidades para solidificarse. Con Karen Reichardt como nueva protagonista y Diego Santilli reafirmando su compromiso con el espacio libertario, el escenario electoral bonaerense se prepara para una recta final cargada de tensiones y definiciones.